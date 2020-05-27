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У Китаї відкрили кінотеатри: мережу підкорили карантинні постери фільмів

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У Китаї відкрили кінотеатри: карантинні постери до фільмів
У Китаї відкрили кінотеатри: карантинні постери до фільмів / www.buro247.ua

Кінотеатри в Китаї відновили свою роботу. А, щоб люди не забували дотримуватись правил безпеки в час пандемії, представники однієї з мереж опублікували карантинні постери, які стрімко поширились у мережі.

Як повідомляє Buro247, креативні афіші з'явились для того, щоб мотивувати китайців дбати про своє здоров'я та уберегти себе від коронавірусу. На фото герої фільмів зберігають дистанцію один від одного, а також носять захисні медичні маски. Наразі зірками постерів стали знамениті голлівудські актори, які зіграли у фільмах "Ла-Ла Ленд", "Одного разу в Голлівуді", "Амелі" і "Таксист". 

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Карантинні постери фільмів
Карантинні постери фільмів / Buro247

У Китаї відкрили кінотеатри
У Китаї відкрили кінотеатри / Buro247

Кінопостери в Китаї
Кінопостери в Китаї / Buro247

У Китаї закликають йти в кінотеатри та дотримуватись правил
У Китаї закликають йти в кінотеатри та дотримуватись правил / Buro247

Фільм
Фільм "Таксист": карантинний постер / Buro247

Проєкт назвали "Повернення до кіно". Так представники кінотеатрів не тільки нагадали кіноманам заходи безпеки в час пандемії, але й закликали приходити на сеанси. Адже, за даними Variety, в останні дні березня, коли в Китаї відкрили до 700 кінотеатрів, відвідувачів було вкрай мало. За день фільм міг подивитись всього 1 глядач, через що заклади змушені були закритись. 

Яка ситуація з кінотеатрами в України

Наразі достеменно невідомо, коли в Україні відкриють кінотеатри. Ймовірно, це станеться не раніше серпня 2020 року. Все через епідеміологічну ситуацію в державі. Станом на 27 травня зафіксовано 371 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом інфіковані 21 905 людей, з них – 7 995 одужали, а 658 – померли.

Водночас у Львові кіноманам запропонували альтернативу – автокінотеатри. В мегаполісі облаштували два таких заклади. Тут глядачі мають змогу переглянути фільми, які вже були у прокаті, не покидаючи своєї машини. Таким чином автори проєкту не порушують умов карантину та не наражають відвідувачів на небезпеку інфікування COVID-19. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 Китай LifeStyle Кіно
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