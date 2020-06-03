Одна з найпопулярніших актрис Китаю Фань Бінбін не завершує свою кар'єру. Після звинувачень у несплаті податків і таємничого зникнення у 2018 році вона повертається до зйомок.

За даними Indie Wire, 38-річна Фань Бінбін отримала роль у серіалі Win the World, який вийде на китайському відеосервісі. Бюджет кінострічки сягає 70 мільйонів доларів, тому гонорар акторки буде чималим.

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Відомо, що серіал буде базуватись на історичних фактах про династію Цинь, правління якої закінчилось у 206 році до нашої ери. Фань Бінбін зіграла роль вдови, яка допомагає звести Велику китайську стіну. Всіх деталей сюжету автори проєкту поки не розсекречують.

Win the World мав вийти на екрани ще у 2018 році. Однак через арешт головної зірки та її зникнення зйомки зупинили. Тепер після завершення карантину знімальна група повернеться до роботи над серіалом вже з Фань Бінбін.

Що відомо про скандал і зникнення Фань Бінбін

Весною 2018 року податківці і правоохоронці почали розслідувати справу проти Фань Бінбін. Виявилось, що тільки у 2003-му знаменита китайка заробила 9,4 мільйона доларів, не сплативши жодних податків від доходу. Фань одразу ж спростувала інформацію у медіа та безслідно зникла на кілька місяців. Вже у 2019 році акторка повернулась на Батьківщину та заплатила 129 мільйонів доларів.

Фань Бінбін відома не тільки в Китаї. Акторка знімалась у голлівудських фільмах "Залізна людина 3", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Бомабрдування", "Охоронці і найманці" та ін. Окрім цього, зірка вже підписала контракт з Universal Pictures на зйомки фільму "355". У проєкті також візьмуть участь Джессіка Честейн та Пенелопа Крус.