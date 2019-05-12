Китайський гурт WayV зняв кліп у Києві

Китайський гурт WayV презентував кліп на композицію Take Off, який зняли в Києві. На відео, зокрема, можна впізнати столичний Подільсько-Воскресенський міст.

У кліпі популярного в Азії бойзбенду також зняли паркінг поблизу торгового центру "Україна", вулицю Сагайдачного та ангар, біля якого музиканти з'являються на тлі українського літака "Антонов".

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Композиція Take Off увійшла до однойменного дебютного міні-альбому гурту. Його реліз відбувся одночасно з прем'єрою кліпу – 9 травня. Платівка миттєво посіла 1 місце в iTunes у 30-ти країнах світу.

Тож WayV став першим китайським гуртом, що дебютував з першої позиції світового музичного чарту iTunes.

Дивіться кліп WayV – Take Off:

Що відомо про WayV? Китайський бойзбенд, заснований у 2019 році компаніями S.M. Entertainment та Label V. Гурт є четвертим юнітом південнокорейського бойзбенду NCT, але не мають приставки NCT через заборону на корейську музичну індустрію в Китаї.