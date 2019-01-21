Китайський Новий рік 2019: особливості святкування

Якщо традиційних українських свят вам було мало, то Новий рік можна зустріти ще раз за китайським календарем. До слова, зустрічатимете не 2019 рік, а 4717 рік. Чим відрізняється святкування та як підготуватися, щоб незабутньо зустріти рік Жовтої Земляної Свині – читайте далі.

Коли святкувати

Звісно ж, почнемо з того, коли ж святкують цей Китайський Новий рік. Цьогорічне святкування розпочнеться 5 лютого і буде тривати аж до 20 лютого. Раніше святкування тривало цілий місяць (а ще кажуть, що українці забагато відпочивають), але в сучасному світі місяць вихідних це занадто, тому святкові дні дещо скоротили. Цього року гуляння відбуватимуться 15 днів.

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Китайський Новий рік 2019

Китайський Новий рік має непостійну дату, адже він залежить від місячного календаря. Тож свято припадає на один із днів у проміжку з 21 січня по 21 лютого.

Що означає свято для китайців

Як і для наших предків, для китайців Новий рік пов’язаний з початком весни. З пробудженням природи і стартом посівних робіт. Вважається, що у Китайський Новий рік зима зустрічається з весною і починається новий відлік. Нагадує наше Стрітення, чи не так?

Для азіатського світу Новий рік – сімейне свято. Члени родини з'їжджаються з різних куточків світу, щоб разом зустріти початок нового року. Вважається, що у цей час до родинного кола долучаються навіть духи померлих родичів.

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За ці два тижні люди ходять в гості, влаштовують пишні застілля. Також часу вистачає для ярмарків, маскарадів, народних гулянь просто неба!



У Китаї влаштовують безліч дійств і маскарадів

Під час святкування Китайського Нового року люди обмінюються подарунками. Що дарувати, якщо вирішили святкувати? Традиційно китайці обмінюються червоними конвертами з грошима, намистом з монет і мандаринів. Але підійде будь-що, що символізуватиме багатство. Цим подарунком ви бажаєте людині благополуччя і достаток в наступному році.

Як святкувати

Стартує святкування з ароматів Сходу і феєрверків! Для чого? Все дуже просто, щоб відлякувати злих духів від врожаю. Звісно, у сучасному світі – це лише традиція, але китайці ретельно її дотримуються.

Тож не забудьте купити для святкування бенгальські вогні та ароматичні палички. Або ж ароматичну лампу, якщо давно мріяли про неї – ось чудова нагода. Обирайте ароматичні олії, які вам до вподоби, і насолоджуйтеся запахом цілий вечір. А от від петард і феєрверків радимо відмовитися. Вони небезпечні для вас особисто та дуже негативно впливають на людей, які побували у зоні бойових дій. Бенгальські вогні – чудова альтернатива!



Бенгальські вогні: дешево, красиво і безпечно

В останній день китайці традиційно запалюють червоні ліхтарі. Запустити у небо ліхтар можна й в Україні. Саме у цей день вдягають намисто з мандарин і влаштовують сімейне застілля. Все це без проблем можна повторити і в нас.



Святкові ліхтарі на Китайський Новий рік

Підготуйте намисто, запросіть рідних і друзів, а щоб не стояти біля плити, можна замовити їжу з китайського ресторану. Їх зараз достатньо у всіх великих містах України. Тільки обережніше з екзотикою: не пробуйте все і одразу, інакше травна система може не справитися і свято буде зіпсоване.



Китайська кухня дуже смачна

На столі повинен бути достаток, оскільки Свиня любить добряче поїсти. Ви можете приготувати різноманітні салати. Віддавайте перевагу рослинній їжі, фруктам і овочам, також можна подавати випічку і рибні страви.

Що вдягнути

Якщо зі святковими стравами можна "прохалявити", то до вибору одягу радимо поставитися відповідальніше. Китайці за допомогою одягу намагаються задобрити тварину-патрона року.

Зважаючи, що йде рік Жовтої Земляної Свині, вдягайте жовтий, зелений чи коричневий одяг і аксесуари. Підійде природня палітра, наближаючи вас до гармонії з природою. Тим більше нюдові тони у тренді! А от яскраві, надмірно вишукані речі краще залишити на інший випадок.



Свинка оцінить ваші старання

Не рекомендують одягатися в одяг з тваринними принтами. Забудьте про "леопард", кольори "під тигра" і т. д. Зрештою, про такий одяг краще взагалі забути. Також радять відмовитися від хутра.

Оформити стіл варто у тих же тонах, що й одяг: пастельні кольори, жовтий, гірчичний.



До святкування Китайського Нового року треба ретельно підготуватися

Але головне – гарний настрій і позитивні думки! Бажаємо вдалого святкування!