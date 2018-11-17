Китайці звинуватили Dolce & Gabbana в расизмі: деталі резонансного скандалу

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Рекламна Кампанія Dolce & Gabbana
Рекламна Кампанія Dolce & Gabbana / Скріншот з відеоролика

Жителі Китайської Республіки звинуватили дизайнерів модного бренду в расизмі та підірвали масштабне шоу. Скандал набирає обертів через листування одного з засновників бренду з інтернет-користувачем.

У середу, 21 листопада, в Шанхаї повинен був відбутись величезний показ Dolce & Gabbana, який скасували через звинувачення бренду в расизмі.

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Напередодні на офіційній сторінці Dolce & Gabbana в Instagram з’явились три промо-ролики за участю дівчини азіатської національності. За сюжетом, модель намагається їсти страви італійської кухні китайськими паличками. Спочатку до столу подали піцу, потім каннолі, а на закінчення дівчина повинна була з’їсти пасту. Звичайно, за допомогою паличок їй цього зробити не вдається і в кадрі вона виглядає дуже недолуго.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana)

 

Нова кампанія італійського бренду не справила хорошого враження на китайців, ба більше, вони порахували це за зневагу. Після хвилі скандалів шоу в Шанхаї було скасоване і перенесене на невідомий термін. Після цього новий вогонь розпалили скріншоти переписки Стефано Габбана з інтернет-користувачем. У відповідях дизайнер не визнав присутності расизму в роликах та ще й називав жителів Китаю "неосвіченою, брудною та смердючою нацією".

Скріншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana
Скріншот листування дизайнера Dolce&Gabbana з інтернет-користувачем / Instagram @diet_prada

Скріншот переписки

Скріншот листування дизайнера Dolce&Gabbana з інтернет-користувачем / Instagram @diet_prada

Скріншот переписки

Скріншот листування дизайнера Dolce&Gabbana з інтернет-користувачем / Instagram @diet_prada

Через деякий час засновник бренду Dolce & Gabbana опублікував ті ж фото на своїй сторінці та повідомив, що його блог та офіційну сторінку марки зламали хейтери, і на повідомлення відповідав не він.

Скріншот переписки
Дизайнер Dolce Gabbana запевняє, що це писав не він / Instagram @stefanogabbana

Теги: LifeStyle Мода Скандал Китай
Джерело: 24 канал
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