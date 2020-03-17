Кітті Спенсер прокоментувала ситуацію з пандемією коронавірусу: Моє серце розривається

Британська аристократка Кітті Спенсер долучилася до числа відомих людей, які відреагували на ситуацію з коронавірусом. Красуня заявила, що її серце розривається за Італією.

Як відомо, саме Італія є епіцентром поширення пандемії. Племінниця принцеси Діани Кітті багато часу проводить в цій країні. Вона обожнює відпочинок в італійських містечках, а також працює там. На своїй сторінці в інстаграмі Спенсер поширила публікацію, в якій висловила співчуття італійцям та підтримала їх.

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29-річну красуню дуже турбує теперішня ситуація, яка панує у світі. Зокрема, леді розповіла, що за час перебування в Італії, в неї з’явилися дорогі серцю друзі і найкращі спогади. Для Кітті ця країна є частинкою її самої.

Моє серце розривається за Італію і всіх, хто страждає від цієї трагедії. Я багатьма речами зобов'язана цій чудовій країні. Саме там я навчилася найціннішому – незалежності, пристрасті, роботі і коханню. Італійці є майстрами всього великого та важливого: таланту, краси, творчості, радості, сім'ї. Італіє, у тебе завжди було моє серце, але зараз воно разом з тобою більше, ніж коли-небудь. Я по-справжньому співчуваю твоєму болю,

–написала в публікації Кітті Спенсер.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Італії від зараження коронавірусом загинули 2 158 людей. Загалом є 27 980 хворих. Вдалося одужати 2 749 особами.