Кітті Спенсер знялась у фотосесії для Vogue: розкішні фото

27-річна племінниця принцеси Діани знялась для мексиканського випуску найпопулярнішого журналу про моду. Vogue показав Кітті Спенсер у найніжнішому світлі.

Розкішні знімки 27-річна Кітті опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель з аристократичного роду неодноразово знімалась для обкладинок глянців, однак цей образ перевершив усі сподівання.

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Муза Dolce & Gabbana і амбасадор (представник) ювелірного бренду Bvlgari постала перед шанувальниками у сексуальних і ніжних одночасно знімках. Bvlgari представив нову колекцію прикрас, яка має назву Fiorever. На нових знімках для рекламної кампанії шию Кітті прикрашало намисто з цієї лінійки.



Кітті Спенсер позує для мексиканського Vogue / Instagram / @kitty.spencer

На одній зі світлин з нової серії Леді Спенсер одягнута в чорні рукавиці, а на руці виблискує браслет у вигляді змії із зеленими діамантами.



Кітті Спенсер для Bvlgari / Instagram / @kitty.spencer

На фото 27-річна модель прикриває груди руками, удаючи, що вона позує оголеною. Леді ніжиться у білосніжних простирадлах, її шию прикрашає масивне намисто.



Племінниця принцеси Діани позує для мексиканського Vogue / Instagram / @kitty.spencer