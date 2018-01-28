Київ посів 1 місце в списку 10 кращих міст Європи, де можна бюджетно відпочити

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Київ
Київ / Instagram / @kiev

Столиця України зайняла першу сходинку серед європейських міст, яких відносять до найбюджетніших центрів. Після Києва декілька міст Польщі, Угорщини та інших країн Європейського союзу.

Рейтинг топ-10 міст Європи, які варто запам'ятати туристу, що розраховує на бюджетний відпочинок з'явилося на сайті німецького видання InStyle. Складанням списку з містами, в якому перше місце зайняла столиця України, займалася туристична компанія Travelcircus.

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В додаток до списку автори зазначили, що максимальна сума, за яку можна провести вихідні в Києві вдвох становить 250 євро. З плюсів врахували низькі ціни на популярні продукти, а саме капучино в кафе чи пиво в пабі за 1 євро, та красоту куполів українських церков.

Список топ-10 найбюджетніших міст Європи

1. Київ, Україна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений КИЕВ (@kiev)

2. Краків, Польща

3. Варшава, Польща

4. Белград, Сербія

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Belgrade (@__belgrade___)

5. Будапешт, Угорщина 

6. Рига, Латвія

7. Дрезден, Німеччина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Visit Dresden (@visit.dresden)

8. Берлін, Німеччина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений visitBerlin (@visit_berlin)

9. Братислава, Словаччина

10. Гамбург, Німеччина

 

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Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Подорожі Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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