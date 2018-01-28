Київ посів 1 місце в списку 10 кращих міст Європи, де можна бюджетно відпочити

Столиця України зайняла першу сходинку серед європейських міст, яких відносять до найбюджетніших центрів. Після Києва декілька міст Польщі, Угорщини та інших країн Європейського союзу.

Рейтинг топ-10 міст Європи, які варто запам'ятати туристу, що розраховує на бюджетний відпочинок з'явилося на сайті німецького видання InStyle. Складанням списку з містами, в якому перше місце зайняла столиця України, займалася туристична компанія Travelcircus.

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В додаток до списку автори зазначили, що максимальна сума, за яку можна провести вихідні в Києві вдвох становить 250 євро. З плюсів врахували низькі ціни на популярні продукти, а саме капучино в кафе чи пиво в пабі за 1 євро, та красоту куполів українських церков.

Список топ-10 найбюджетніших міст Європи

1. Київ, Україна

2. Краків, Польща

3. Варшава, Польща

4. Белград, Сербія

5. Будапешт, Угорщина

6. Рига, Латвія

7. Дрезден, Німеччина

8. Берлін, Німеччина

9. Братислава, Словаччина

10. Гамбург, Німеччина