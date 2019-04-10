Київ струснула "музика з могили": як запалювала легендарна Sepultura – дивіться фото

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Sepultura у Києві
Sepultura у Києві

Культова бразильська heavy-metal група Sepultura відіграла грандіозний концерт у Києві.

Sepultura приїхала в Україну в рамках всесвітнього туру "Machine Messiah Tour", що присвячений виходу однойменного альбому (крім столиці, музиканти виступили також у Львові і Харкові). Це був довгоочікуваний візит, бо попереднього разу бразильці гостювали у Києві майже 10 років тому. Не дивно, що концерті зібрав аншлаг. До речі, серед глядачів були не лише українці, а й фанати з Білорусі і Молдови.

Музиканти Sepultura віддячили публіці на всі сто – виступили просто вражаюче! Хай жалкує той, хто цього не почув і не побачив. А щоб ви також хоч трошки "пережили" цей концерт – сайт 24 пропонує переглянути невеликий фоторепортаж.

Концерт Sepultura у Києві 

Фото Ярослава Дем’яненка і Анатолія Яворського

Чим відомий гурт Sepultura? Назва Sepultura перекладається з португальської як "могила". Бразильська група створена у 1984 році, грала музику в багатьох жанрах металу – зокрема, death і thrash. Sepultura випустила 13 повноформатних альбомів. На сьогодні в усьому світі продано більше 15-ти мільйонів їхніх копій, що нетипово для груп з таким "екстремальним" стилем і свідчить про комерційний успіх Sepultura.

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Теги: Новини України Фотоновини LifeStyle Концерти Музика
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