Київ увійшов до рейтингу міст, які варто відвідати у новому десятилітті

Столиця України все більше приваблює туристів історичними місцями та особливим колоритом. Відтак саме Київ радять відвідати у новому десятилітті.

Своєрідний рейтинг міст для туристів оприлюднив портал Big 7 Travel, з яким співпрацюють такі видання як Forbes, The Independent, The Daily Mail, Vogue та GQ. Київ опинився на 2 сходинці із 50 міст, які слід відвідати у новому десятилітті. За порадою експертів, туристам не варто зупинятись тільки на огляді столиці, а податись у Чорнобиль.

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"Ця дивовижно різноманітна, культурно багата і захоплива країна – значно більше, ніж ви коли-небудь очікували. Спектр кави і барів в Києві тільки починає розвиватися, тож чекайте сплеск в 2020-их роках. Відвідайте також зону відчуження в місті Чорнобиль, яка захоплює дух, щоб дізнатися про ядерну катастрофу, руйнівні наслідки якої досі відчуваються в суспільстві", – йдеться в описі.



Київ опинився у рейтингу міст, які варто відвідати туристам / Big 7 Travel

Окрім цього, у першій десятці пропонованих міст можна побачити такі знамениті серед туристів країни, як США, Австралію, Північну Ірландію та Сінгапур. Які міста увійшли до лідерів рейтингу – дивіться у списку.

10 міст, які варто відвідати в новому десятилітті: рейтинг

Гваделупа, Кариби Київ, Україна Бостон, Массачусетс, США Сан-Хосе, Коста-Ріка Новий Орлеан, Луїзіана, США Мельбурн, Австралія Белфаст, Північна Ірландія Салар де Уюні, Болівія Острів Капіто, Нова Зеландія Сінгапур

Відомо, що Big 7 Travel – це онлайн-сервіс для туристів, на який працюють експерти з різних куточків світу. Портал публікує цікаву інформацію для туристів, оцінюючи дані про 7 континентів та оглядаючи найкращі локації. Київ не вперше фігурує на сайті онлайн-сервісу. Раніше його представники опублікували найпопулярніші місця для фото у столиці. До списку увійшли: Києво-Печерська Лавра, Михайлівський собор, Майдан Незалежності, Бесарабський ринок, Арка дружби народів та Батьківщина-Мати.