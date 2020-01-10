24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Київ увійшов до рейтингу міст, які варто відвідати у новому десятилітті

245 Читать новость на русском
Київ у рейтингу міст, які варто відвідати у новому десятилітті / www.youtube.com

Столиця України все більше приваблює туристів історичними місцями та особливим колоритом. Відтак саме Київ радять відвідати у новому десятилітті.

Своєрідний рейтинг міст для туристів оприлюднив портал Big 7 Travel, з яким співпрацюють такі видання як Forbes, The Independent, The Daily Mail, Vogue та GQ. Київ опинився на 2 сходинці із 50 міст, які слід відвідати у новому десятилітті. За порадою експертів, туристам не варто зупинятись тільки на огляді столиці, а податись у Чорнобиль.

Цікаво: Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують

"Ця дивовижно різноманітна, культурно багата і захоплива країна – значно більше, ніж ви коли-небудь очікували. Спектр кави і барів в Києві тільки починає розвиватися, тож чекайте сплеск в 2020-их роках. Відвідайте також зону відчуження в місті Чорнобиль, яка захоплює дух, щоб дізнатися про ядерну катастрофу, руйнівні наслідки якої досі відчуваються в суспільстві", – йдеться в описі.

Київ опинився у рейтингу міст, які варто відвіати туристам
Київ опинився у рейтингу міст, які варто відвідати туристам / Big 7 Travel

Окрім цього, у першій десятці пропонованих міст можна побачити такі знамениті серед туристів країни, як США, Австралію, Північну Ірландію та Сінгапур. Які міста увійшли до лідерів рейтингу – дивіться у списку. 

10 міст, які варто відвідати в новому десятилітті: рейтинг

  1. Гваделупа, Кариби
  2. Київ, Україна
  3. Бостон, Массачусетс, США
  4. Сан-Хосе, Коста-Ріка
  5. Новий Орлеан, Луїзіана, США
  6. Мельбурн, Австралія
  7. Белфаст, Північна Ірландія
  8. Салар де Уюні, Болівія
  9. Острів Капіто, Нова Зеландія
  10. Сінгапур

Відомо, що Big 7 Travel – це онлайн-сервіс для туристів, на який працюють експерти з різних куточків світу. Портал публікує цікаву інформацію для туристів, оцінюючи дані про 7 континентів та оглядаючи найкращі локації. Київ не вперше фігурує на сайті онлайн-сервісу. Раніше його представники опублікували найпопулярніші місця для фото у столиці. До списку увійшли: Києво-Печерська Лавра, Михайлівський собор, Майдан Незалежності, Бесарабський ринок, Арка дружби народів та Батьківщина-Мати. 

Катастрофа літака МАУ: зворушливі історії пасажирів Boeing-737 з фото
сьогодні
4371
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Подорожі Новини LifeStyle Рейтинги Новини Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 січня 10:30 Сучасна принцеса: як змінювався стиль Кейт Міддлтон після королівського весілля
Юлія Михайлова 9464
9 січня 09:02 Кейт Міддлтон – 38! 5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 8933
8 січня 16:35 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 10723
8 січня 16:04 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
Марта Вересюк 5336
8 січня 14:00 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
Марта Вересюк 13324
Новини
Більше новин
Залиште відгук