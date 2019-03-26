Київські "Білі ночі": чим здивує цьогорічний фестиваль на "Арт-заводі Платформа"

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Фестиваль "Білі ночі" на "Арт-заводі Платформа" 14-15 червня
Фестиваль "Білі ночі" на "Арт-заводі Платформа" 14-15 червня / Facebook / @Белые ночи

Щорічний фестиваль "Білі ночі" вже цього року перетвориться на справжній версальський бал! 14-15 червня ви зможете відвідати одну з найгучніших подій Києва у пишних сукнях, смокінгах та з яскравим макіяжем як жінкам, так і чоловікам. Дводенний захід відбудеться "Арт-заводі Платформа".

Організатори 5-го за рахунком фестивалю вже оголосили перших зіркових гостей – ними стануть британський музикант Elderbrook і німецький дует Tube & Berger. Знамениті виконавці багато років не лише посідали перші сходинки провідних музичних чартів світу, а й вигравали престижні нагороди, зокрема, у випадку Elderbrook, премію Греммі за найкращу танцювальну пісню.

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Раніше на сцену "Білих ночей" виходили зірки як українського шоу-бізнесу, так і світової величини: Kadebostany, Christian Löffler, Planet Funk, Digitalism, ONUKA та інші.

Окрім дрес-коду у стилі версальського балу, перші сто відвідувачів зможуть посмакувати королівським частуванням – коктейлем від найкращих барменів, але за умови, якщо ви не забудете дотриматись тематики заходу. Перші квитки (ви можете придбати їх тут) на захід коштують 650 гривень – за два дні, і 550 гривень – за один день. Але організатори зазначають, що в травні слід очікувати на подорожчання.

blog_ava
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Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Новини культури Афіша Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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