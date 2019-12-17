Київські мурали з'явились у кліпі гурту Balaklava Blues: колоритне відео

Дедалі частіше Київ приваблює іноземців для зйомок кліпів. Однак і для вітчизняних бендів у столиці є чимало локацій, які ефектно виглядатимуть в кадрі. Це довів україно-канадський дует Balaklava Blues, який презентував ролик до треку Don’t Leave Me. Відео музиканти присвятили столичним муралам та показали 79 оригінальних малюнків на стінах.

За словами представників гурту, зйомки кліпу відбувались у травні 2019 року. Автором колоритного ролика Don’t Leave Me був режисер Олександр Фразе-Фразенко, який вміло показав красу столичних вулиць та особливість київських муралів.

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"Коли ти на чужині, за сотні тисяч кілометрів від свого рідного міста Києва. Коли ти знаєш, відчуваєш, розділяєш його болі та радощі – хочеться зосередитися на красі, яка для тебе, емігранта, є ще більш щемливою. Вона приходить у кольорових снах. У старовинних колискових піснях. Сильна, емоційна історія Києва останніх 5 років. Місто мрій, боротьби та сили, місто мого кохання, місто надії. Мій Київ. Моя країна. Це те, що зі мною назавжди", – розповіла учасниця дуету Марічка Марчик.

Артистка зізналась, що один з муралів є дуже особливим для неї та її чоловіка. Мова йде про зображення Сергія Нігояна – одного з перших жертв Євромайдану, який став своєрідним символом Небесної Сотні.

Один з київських муралів, який ми зняли у відео, є для нас з Марком, моїм чоловіком, продюсером та музикантом Balaklava Blues, дуже особливим. Це мурал з очима Сергія Нігояна... Саме його смерть, та смерть ще двох хлопців, змусила людей зібратися на Майдані. Тому його очі, це ті очі, у які ми будемо дивитися все життя з повагою і вдячністю,

– додала вона.



Мурал Сергія Нігояна в Києві / Пресслужба

Водночас продюсер та вокаліст Balaklava Blues додав, що кліп вийшов дуже особливим. Мурали, за словами Марка Марчика, уособлюють столичних жителів, які живуть в оточенні символічних малюнків.

"Кожен київський мурал дає голос тисячам людей, що сплять у вікнах будинків, оточені спалахами кольорів від муралів. У кожному цьому зображенні стільки любові, болю та надії. Колискова Don’t Leave Me – наша спроба створити саундтрек до цього живого каталогу снів", – пояснив Марко Марчик.

Дивіться кліп до пісні Balaklava Blues – Don’t Leave Me: відео

Що відомо про Balaklava Blues?Це дует, який утворився під час Революції Гідності. Учасники колективу – Марічка та Марко Марчики – були учасниками акцій протесту та вперше заспівали на Євромайдані. Після еміграції до Торонто вони створили дует Balaklava Blues, який виконує пісні, що поєднують стиль українського фольклору та електронної музики. Самі ж артисти називають це ethno-electro-pop.



Проєкти Марка та Марічки отримали першу премію Scotsman Fringe, дві нагороди Dora Mavor Moore та нагороду Amnesty International за свободу слова, їх діяльність висвітлена в міжнародній пресі – New York Times, Guardian, Globe.