Київський торт – рецепт та поради з приготування

Київський торт – це поєднання хрусткого бісквітного коржа із горішками та надзвичайно ніжним кремом. Приготувати цей торт легко та просто з нашими порадами. Для декорування торту ви можете залучити дітей і тоді цей десерт стане ще більш святковим.

Інгредієнти для бісквіту

210 грам білка

300 грам цукру

170 грам грецьких горіхів та 100 грам для декору

40 грам борошна

пергамент для випікання

Грецькі горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо ножем.

Щоб горіхи краще подрібнювались, їх потрібно обсмажувати на сковорідці без масла або підсушувати у духовці при температурі 120 градусів до легкої скоринки.

Вони будуть ароматніші у страві та без зайвої вологи.

Горіхи перемішуємо з мукою, щоб вони повністю вкрились. Збиваємо білки та цукор до стійких піків, добавляємо горішки і легкими рухами перемішуємо тісто до однорідної маси.

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Випікаємо два коржі круглої форми діаметром 20 сантиметрів при температурі 140 градусів годину часу.

Бісквітні коржі мають повністю вистигнути і тільки тоді їх можна діставати з форми.

Рецепт Київського торту

Інгредієнти для крему

280 грам вершкового масла

250 грам цукру

150 грам жовтка

80 мл води

20 мл коньяку

20 грам какао

Варимо сироп із цукру та води, не перемішуючи. Температура готовності сиропу має бути 116 градусів. Щоб легко його перевірити, якщо у вас немає кулінарного термометра – потрібно занурити краплю сиропу у воду, щоб сформувалась м'яка кулька.

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Збиваємо яєчні жовтки поки вони не посвітлішають. Готовий сироп обережно вливаємо до жовтків під час їхнього збивання. Крем має вистигнути до 32 градусів (ви не маєте відчувати тепло посудини). Додаємо кубики масла та продовжуємо збивати. Крем має бути гладкий та однорідний.

Рецепт Київського торту

Ділимо крем на три частини. Одна з них – це світлий крем, другу половину ділимо ще раз та додаємо 1 чайну ложку какао. В третю частину додаємо какао, що залишився.

Таким чином ми отримуємо три креми різного забарвлення.

Формуємо торт

Берем бісквіт та викладаємо його на пергамент. Змащуємо світлим кремом, рівняючи краї торту. Посипаємо частиною грецьких горіхів, які залишились для декору.

Другий бісквітний корж викладаємо поверх крему лицевою стороню донизу. Щоб на верхівці в нас була його рівна поверхня, на якій він випікався.

Змащуємо другим, світлішим кремом з какао, розрівнюємо поверхню та краї торту лопаткою.

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Третім темним кремом, що залишився, формуємо за допомогою кондитерського шприцу або мішка із насадкою "зірка" декор поверхні Київського торту. Краї присипаємо горішками, що залишилися.

Київський торт кладемо в холодильник на 4 години.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак