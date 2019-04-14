"Кладовище домашніх тварин": екранізація найстрашнішого роману Стівена Кінга

Коли страшні речі відбуваються поза межами розуміння глядача, а ритуали не вкладаються в логіку і не потребують пояснення. Твір з-під пера старого доброго Кінга вкотре опиняється на кіноекранах.

Після неабиякого комерційного успіху кінгівського "Воно" у прокаті, логічно, що інтерес до екранізацій романів відомого письменника виріс. Згідно з думкою самого Стівена Кінга, "Кладовище домашніх тварин" – єдиний роман, який справді його налякав. Важко оскаржити моторошність твору. Окрім того, історія типово "кінгівська" і тяжіє до "олдскульних" часів, коли автор ще оживляв трупів, прикликав темних духів і використовував всі свої канонічні прийомчики, які так сильно асоціюються у фанатів з його творчістю.

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"Кладовище домашніх тварин": офіційний кадр з фільму

Сім’я Крід (не того, що боксер) переселяється в невеличке містечко посеред умовного "ніде", де їх чекає милий великий дім у хащах з "Кладовещем домашніх тварин" на задньому дворі (з "кровосісями", ага). Діти змайстрували химерну, граматично неправильну табличку, щоб позначити ділянку, де впродовж багатьох років ховають своїх домашніх улюбленців. А під час похоронів тваринок малі вдягають не особливо оптимістичні маски тварин і відтоптують своїми ніжками дивний похоронний ритуал під барабанний ритм.

"Кладовище домашніх тварин" вже екранізовували, у 1989-му. З тих пір пройшло чимало часу і освіжили історію несильно. Трішки змінились нюанси (мабуть, щоб порадувати тих, хто читав книгу чи бачив першу екранізацію), але загальний настрій залишився сталим. І це навіть добре, бо "Кладовище домашніх тварин" виглядає як загублений елемент древності серед сучасних фільмів жахів.



"Кладовище домашніх тварин": офіційний кадр з фільму

Кіно працює виключно на подачу історії з книги. Забудьте про те, що в людей вже є інтернет, який ловить ледь не в кожній глуші. Не зважайте, що герої не знають меж своєї ділянки, так, ніби інформацію треба шукати в архівах, які давно згоріли разом з їх хранителем. Ігноруйте той факт, що вони не погуглили свій новий дім до того, як його придбати. Ця історія не для того. Вона для чистої насолоди "олдскульним" Кінгом з його хатами посеред лісу, де колись у вісімдесятих можна було тижнями сидіти без телефона, бо десь після грози впав один стовб з комунікаціями. В цьому є свій шарм і кіноекранам бракувало схожих історій.

Архаїчне кіно сподобається читачам Кінга, а любителі жанру зацінять його атмосферність. Не беріть з собою дітей і не чекайте життєрадісних кадрів. Це, чорт, забирай, типовий Кінг, ви на таке не за оптимізмом ходите. Рейтинг стрічки на IMDb — 6,2, а вікове обмеження — 16 років.

Кладовище домашніх тварин 2019: дивіться трейлер онлайн

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Всі фото: IMDb