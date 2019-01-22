Кладовище занедбаних замків: як виглядає покинуте елітне селище у Туреччині
Як виглядає покинуте поселення у Туреччині, де замість звичайних будинків, сотні покинутих казкових замків.
Непересічне видовище зняли з висоти пташиного польоту, пише Dezeen.
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587 будинків-замків в розкішному житловому поселенні Бурдж-ель-Бабі, що в турецькій провінції Болу, залишились стояти нікому не потрібними, після того, як компанія-забудовник збанкрутіла.
Покинуті замки простоюють у турецькому поселенні
Казкове містечко з віллами, розрахованими на багатих іноземців почали будувати у 2014 році. Проте з часом клієнти стали відмовлятись від купівлі такої нерухомості.
Замість елітних заміських будинків інвестори, серед яких були переважно багатії з Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, побачили типову забудову із однакових споруд у вигляді псевдозамків.
Як виглядає село з покинутими замками з висоти
Загальна вартість проекту становила понад 200 мільйонів доларів, покупцям кожен будинок пропонували придбати за суму від 400 до 500 тисяч доларів.
Елітне село з покинутими замками у Туреччині: дивіться відео
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