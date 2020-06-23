Велика Британія вже готова прийняти українських туристів, адже ситуація в країні з коронавірусом стабільна. 24 канал зібрав підбірку найцікавіших місць, які варто відвідати.

Велика Британія та інші чотири країни, такі як: Туреччина, Білорусь, США, Албанія, дають можливість подорожувати українському туристу. Редакція 24 каналу розповідає про цікаві місця у Великобританії, які занурять вас у атмосферу країни.

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Що подивитись у Великобританії

Біг-Бен у Лондоні

Годинникова вежа Вестмінстерського палацу у Лондоні має туристичну назву Біг-Бен. Спочатку Біг-Беном називали найбільший з п’яти дзвонів, але часто плутали і відносили цю назву і до годинника, і до самої годинникової вежі.

Саму вежу побудували ще у 1858 році. Висота – 96,3 метра,а годинник розташований на висоті 55 метрів.

Циферблати годинника дивляться на всі чотири сторони світу, а годинникові стрілки зроблені з чавуну, хвилинні – з міді.



Біг-Бен / Фото: hotel-kaskad.dn.ua

"Лондонське око"

"Лондонське око" – одне з найбільших оглядових коліс у світі, має висоту 135 метрів. Щоб побудувати "Лондонське око" за проєктом подружжя Девіда Маркса і Джулі Барфілд знадобилося шість років.

До 2006 року ця споруда була найвищим оглядовим колесом у світі.

London Eye має 32 закриті кабінки, де може вміститися 25 пасажирів, а повний оберт триває 30 хвилин.



Оглядове колесо у Лондоні / Фото: ozi.pp.ua

Тауерський міст

У центрі Лондона над річкою Темзою розташувався Тауерський міст, який відкрили ще у 1894 році.

Цей міст – це проєкт Горація Джонса. Довжина – 244 метра, проліт між баштами має довжину 61 метр. А два підйомних крила, які слугують для пропуску суден, можуть бути розведені на кут 83 градуси.



Тауерський міст у Лондоні / Фото: walldeco.ua

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Стоунхендж

Стоунхендж або "висячі камені" – це споруда, яка складається з кількох велетенських каменів. Один камінь може досягати висоти 8,5 метрів.

Кам’яні брили видовбали в гірській породі Презелійскіх гір і доставляли сюди за 300 кілометрів. Хто та навіщо це робив – досі невідомо.

Поширена гіпотеза стверджує, що мегаліт був побудований стародавніми кельтськими жерцями - друїдами і використовувався як храм небесних світил, але вона не узгоджується зі встановленим археологами віком дольменів – 3 – 5 тисяч років до нашої ери.



Висячі камені / Фото: planetofhotels.com

Замок Бомаріс

У графстві Англсі в Уельсі є середньовічний замок, який почали будувати у 1295 році. Один із замків побудував король Едуард І для того, щоб посилити англійський вплив в Уельсі.

Замок отримав назву від місцевості Бомаріс, яка перекладається з нормано-французької "Красиве болото".



Замок в Уельсі / Фото: аbout-planet.ru

Музей вікінгів

Музей вікінгів у Великобританії має назву "Йорвік", адже він був створений Йоркським Археологічним Фондом на місці Коппергейтского городища, найдавнішого поселення вікінгів.

Фонд проводив тут розкопки протягом чотирьох років з 1976 року. Археологи знайшли збережені фрагменти дерев'яних будинків і майстерень, загонів для худоби, туалетів і огорож, а також різні метали, техніку та тканину. У цілому знайшли 40 тисяч предметів.

Після розкопок було вирішено відновити частину стародавнього міста вікінгів.



Музей вікінгів / Фото: danhostel-ribe.dk

Чи потрібна віза для в'їзду до Великобританії?

На офіційному сайті потрібно заповнити візову анкету, адже Великобританія не входить до Шенгенської зоні. Вся необхідна інформація є на сайті посольства країни. За прискорене оформлення потрібно заплатити 130 євро. Вам назначать час, коли потрібно приїхати особисто і подати документи.

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