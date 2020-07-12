Ведучий проєкту "Холостяк" стане батьком втретє вже наприкінці цього року. Григорій Решетник запевнив, що вагітність дружини була запланованою, а дізналася сім'я про майбутнє поповнення після відпустки на Мальдівах.

Днями Григорій Решетник оголосив, що стане багатодітним батьком. Зараз його дружина Христина вагітна третім малюком. Зірковий чоловік разом з коханою дали відверте інтерв'ю для каналу "СТБ", яке з'явилося на особистій сторінці ведучого в інстаграмі.

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Як Григорій Решетник дізнався про вагітність дружини?

Ведучий розповів, що про вагітність дружини дізнався під час карантину в Україні. Друзі подружжя жартують, що на поповнення у родині повпливала тривала ізоляція. Проте шоумен запевняє, що нове життя зародилося значно раніше. Напередодні спалаху коронавірусу сім'я Григорія Решетника відправилася у відпустку на Мальдіви, і саме цю подорож вони пов'язують з майбутнім народженням третьої дитини.

Ми дуже класно відпочили на Мальдівах. Десь там лелека нас супроводжувала, а потім під час спокійних карантинних буднів Христинка заявила, що треба зробити тест на вагітність,

– пригадав Григорій Решетник.

Сама ж Христина зізналася, що лелека була поряд з їхнім будинком на Мальдівах впродовж 12 днів. Вона ділилася цим у соцмережах, а близькі та рідні були переконані, що пара привезе до України третього малюка.

Про кого мріє подружжя?

Зараз Григорій Решетник разом з дружиною виховує двох синів – Івана та Дмитра. Якщо під час другої вагітності пара мріяла про появу дівчинки, то цього разу їхні бажання змінилися. Тепер Христина хоче народити ще одного хлопчика, а ведучий запевняє, що буде любити як сина, так і доньку. Стать дитини подружжя дізнається на УЗД лише наступного тижня, проте майбутній багатодітний батько вже готується до цієї подій й прагне побачити все на власні очі великим планом.