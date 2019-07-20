Кліп Алана Бадоєва на пісню ONUKA STRUM номіновано на міжнародну кінопремію

Про талант Алана Бадоєва та його вміння створити прекрасне знають далеко поза межами України. Тому його чергове творіння, а саме соціальне відео для ONUKA під назвою STRUM, має всі шанси отримати свою нагороду. Кліп номіновано на премію Social World Film Festival.

Прем'єра кліпу і заодно перша співпраця Алана Бадоєва та ONUKA відбулася у вересні 2018 року. Саме тоді вони представили кліп STRUM, над яким працювали у рамках соціальної ініціативи музикантів і громадської організації "Україна без сміття" під назвою ECOSTRUM.

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За сюжетом відео, дія розгортається у Підгірцях, які розташовані 25 кілометрів від Києва. Саме там за останні десятиліття звалище відходів, які привозять туди зі столиці України, сягнуло розмірів 27-поверхового будинку. Незабаром звалище знищать, однак, на жаль, таких самих по всій країні налічують близько сорока.

Оператором номінованого кліпу виступив Микита Кузьменко, художником-постановником Олена Гаджилова, а стилістом – Соня Солтес.

Така ідея підкорила не лише поціновувачів творчості Алана Бадоєва та ONUKA, але й тих, хто побачив у поетично-реалістичному кліпі серйозність проблеми. Тому шестихвилинна відеоновелла буде представлена на кінофестивалі у Сорренто Social World Film Festival, який стартує 28 липня і триватиме до 4 серпня.

Дивитися кліп ONUKA під назвою STRUM: відео