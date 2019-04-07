Кліп вийшов еротичним, – Тіна Кароль зробила зізнання про дует з лідером "Бумбоксу"

Українська співачка Тіна Кароль і хіп-хоп гурт "Бумбокс" вразили тисячі шанувальників своєю колаборацією: артисти презентували відеокліп на пісню "Безодня".

Автором слів до україномовної композиції став фронтмен і соліст "Бумбоксу" Андрій Хливнюк. Що цікаво, хіп-хоп гурт вже записав чимало популярних композицій у дуетах з відомими співаками: Джамалою, гуртами "Океан Ельзи" і O.Torvald. Але для Тіни це перша дуетна пісня за всю її кар'єру. Про це Кароль розповіла в інтерв'ю "Світському життю".

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За словами Хливнюка, він при написанні композиції відчув, що її має виконувати саме Тіна і зателефонував зірці якраз на її день народження. Артисти домовилися зустрітися в кафе, щоб обговорити дует, на що Кароль відразу дала згоду.

"Андрій привабив своєю щирістю і реально крутою піснею. Я дала згоду відразу. Я вже давно захоплююся його голосом. І, можливо, ще раніше була шанувальницею його гурту", – зазначила Тіна.

Проханням жінки до музиканта було не втратити надрив і емоційне напруження, з яким він виконує свої рядки, адже саме це змусило Тіну повірити йому.

Єдине, що я просила: "Будь ласка, не загубіть цей надрив". Він настільки це заспівав, що я йому вірю. От – вау, так чоловіки вміють кохати,

– зізналася вона.

Андрій Хливнюк додав, що він у захваті від роботи Тіни та її працелюбності. Також в інтерв'ю йдеться про те, що артисти "Бумбоксу" хотіли, щоб співачка була діамантом, а "гурт – її оправою".

Після семи концертів і ночі переїзду з Херсону Тіна входить в кадр. Вона працювала вісім годин в холодному павільйоні, у літній сукні і ні разу ніжкою не тупнула. Вона була на усмішці, сказала всім: "Пока" і поїхала,

– згадує соліст роботу на знімальному майданчику.

Кароль сподівається, їхня спільна композиція зможе надихнути закоханих на зворушливі справи.

"Кліп вийшов дуже еротичним. Там така енергія... Якщо це надихне когось покохати, зізнатися у коханні, зробити комплімент, надихне об'єднати серця – я буду дуже щаслива", – наголосила Тіна.

Дивитися кліп Тіни Кароль і "Бумбокс" на пісню "Безодня": відео