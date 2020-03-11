"Время и Стекло": 10 найпопулярніших відеокліпів гурту

Після 10 років пісенної кар'єри, гурт "Время и Стекло" припиняє своє існування. Анонсували учасники розпад колективу своїм останнім відеокліпом під назвою "Время истекло". Фанати бурхливо обговорювали розпад улюбленого колективу, а вже сьогодні, 11 березня, Надя Дорофєєва та Позитив офіційно повідомили про те, що їхні шляхи розходяться.

Про український поп-гурт "Время и Стекло" чув кожен. І не дивно, адже харизматична рудоволоса дівчина і стрункий, високий хлопець просто не могли залишити нікого без уваги. Їхня музика – унікальна та своєрідна, а запал виконавців та яскраві відеокліпи призвели гурт до популярності та допомогли їм здобути величезну кількість фанатів.

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Свій перший сингл "Так випала карта" гурт презентував у 2010 році. Вже за 10 днів ролик посів 5-е місце за кількістю переглядів на YouTube в рубриці "Світові музиканти". А ще за 5 років гурт зірвав усі українські хіт-паради відеокліпом "Имя 505". Саме з цього моменту, гурт вдихнув новий ковток повітря, і розпочав справжню пісенну кар'єру. Їхній гурт стає все популярнішим, а їхні хіти швидко підхоплювали фанати, які з нетерпінням чекали на концерт. Після режесирування кліпу, гурт починає випускати відеоролики у схожому форматі, не боячись експериментувати зі стилем.

"Имя 505" – це свого роду вірусне відео з танцями, динамічною картинкою, використанням функції "бумеранг". Саме остання фішка привернула таку масову увагу до цієї відеороботи. Через місяць після виходу "Имя 505" я неодноразово чув від артистів фразу: "Хочу кліп, як у "Время и Стекло ", – зазначив генеральний продюсер телеканалу Music Box UA Сергій Кобель.

Найпопулярніші відеокліпи гурту "Время и Стекло"

"Время и Стекло" – "Имя 505": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "Тролль": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "На стиле": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "Навернопотомучто": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "#Кароче": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "ТОП": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "Дим": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "Кафель": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "Песня про лицо": дивіться відео онлайн

"Время и Стекло" – "Лох": дивіться відео онлайн