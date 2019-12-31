Netta, Editors та Oh Wonder: хто з світових виконавців зняв кліп в Україні у 2019 році

Щороку все більше світових музикантів обирають Україну для зйомок своїх кліпів. 2019 рік винятком не став – свої відеороботи в Україні зняли Netta, Editors, Oh Wonder, WayV, Charli XCX та багато інших виконавців.

Україна приваблює іноземних музикантів естетикою спальних районів, неймовірною природою та, звісно ж, потужними продакшен-студіями. Такі кліпи важливі не лише для кар'єри музикантів, а й для українців. Хоча б тому, що іноземці допомагають побачити красу та особливості українських міст, до яких ми вже звикли.

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Підбиваючи підсумки 2019 року, ми зібрали найбільш яскраві та цікаві кліпи іноземних виконавців, які вирішили зняти їх саме в Україні.

Netta – Bassa Sababa

Кількість переглядів: ≈ 49 мільйонів

Ізраїльська співачка та переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай у Києві зняла кліп на пісню Bassa Sababa. Зйомки проходили протягом трьох днів на 13 локаціях! В кліпі легко впізнати столичний бульвар, Дарницький міст та бібліотеку імені Вернадського.

Над кліпом працювали понад 250 людей, серед них – 50 танцюристів. На створення кліпу витратили 1 мільйон ізраїльських шекелів (близько 240 тисяч євро), таким чином кліп Нетти став найдорожчим серед кліпів коли-небудь випущених ізраїльськими артистами. Але такі витратити не марні – на момент написання матеріалу кліп подивились майже 50 мільйонів користувачів!

Сам ролик досить екстравагантний, як і сама співачка. В ньому багато дивних поворотів, яскравих кольорів та є навіть рожевий носоріг. Стиль схожий до комп'ютерної гри, де Нетта-наречена в погоні за своїм нареченим-втікачем. І останньому тут не позаздриш :)

Netta – Bassa Sababa (кліп)

WayV – Take Off

Кількість переглядів: ≈ 16 мільйонів

Китайський бойсбенд WayV у 2019 році презентував кліп на пісню Take Off, який зняли у Києві. У кліпі виконавці танцюють на вулиці Сагайдачного на Подолі, Подільсько-Воскресенському мості, у корпусі Київського політехнічного інституту. Також у відео можна впізнати паркінг поблизу торгового центру "Україна", та ангар, біля якого музиканти з'являються на тлі українського літака "Антонов".

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Такі знайомі столичні місця у кліпі виглядають зовсім по-іншому – футуристично та яскраво!

WayV – Take Off (кліп)

FKA twigs – Cellophane

Кількість переглядів: ≈ 6 мільйонів

Лондонська співачка FKA Twigs у 2019 році презентувала кліп на пісню Cellophane. Це, до речі, перша пісня співачки за три роки, адже в 2017 році вона покинула сцену через стан здоров'я.

Зйомки кліпу проходили в київському павільйоні. Художник-постановник відео – Володимир Радлінський з української продакшн-студії Radioaktive Film. Кліп побудований на поул-денс хореографії та комп’ютерній графіці. Тож якихось реальних київських локацій ви тут не знайдете.

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На декорації до кліпу витратили 500 метрів тканини і 432 кілограми червоної глини. Зйомки тривали 2 дні по 16 годин. І всі ці старання не минули дарма! Кліп номінований на Grammy у категорії "Найкраще музичне відео" Grammy Awards. Церемонія відбудеться 26 січня 2020 року, з нетерпінням чекаємо результатів!

FKA twigs – Cellophane (кліп)

Charli XCX – White Mercedes

Кількість переглядів: ≈ 1,7 мільйона

Британська співачка Charli XCX у Києві зняла кліп на пісню White Mercedes. Над зйомками кліпу працювала також українська продакшн-студія Radioaktive Film. Зйомки проходили на пустирі на Троєщині. Ці ж краєвиди ви могли раніше бачити у кліпах Foals, Paolo Nutini, та MØ.

У кліпі немає жодного Mercedes, але є авто у вогні та багато феєрверків!

Charli XCX – White Mercedes (кліп)

Oh Wonder – Hallelujah

Кількість переглядів: ≈ 1 мільйон

Британський гурт Oh Wonder зняв кліп під Києвом на пісню Hallelujah. Місцем зйомки обрали закинутий гольф-клуб, участь у створенні кліпу взяла українська компанія 2332 Films.

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Ролик зняли одним дублем, але всього зробили 20 спроб за 12 годин!

Oh Wonder – Hallelujah (кліп)

Lola Marsh – Echoes

Кількість переглядів: ≈ 745 тис

Ізраїльська інді-поп-група Lola Marsh зняла кліп на пісню Echoes у київському Палаці культури імені Корольова. Локація відповідала головним критеріям режисера – просторе приміщення, великі вікна та дух сімдесятих.

Про кліп написали у The New York Times, журналісти видання назвали кліп "ретро-чарівним".

Lola Marsh – Echoes (кліп)

СБПЧ – Часы

Кількість переглядів: ≈ 740 тисяч

Російський гурт "Самое Большое Простое Число" (СБПЧ) кліп на пісню "Часы" зняли в Києві. До відео потрапили Центральний РАЦС, а також Голосіївський проспект поблизу метро "Деміївська".

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Режисеркою відео стала українка Таня Муіньо, яка відома своєю роботою над кліпами для MONATIK, Время и Стекло, NK, Мішель Андраде та інших. Головну роль у кліпі виконав російський телеведучий та шоумен Олександр Гудков. Він постав в образі Молодого Папи, а от сам сюжет кліпу будується на оповіданні Миколи Гоголя "Вій".

СБПЧ – Часы (кліп)

Slenderbodies – Arrival

Кількість переглядів: ≈ 410 тисяч

Американський гурт Slenderbodies зняв у Києві кліп на пісню Arrival. Локацією обрали не спальні районі чи проспекти, а колонію суворого режиму у Київській області, де перебувають близько 600 в’язнів з максимальним терміном ув’язнення 15 років. Замість акторів у кліпі – ув'язнені.

Кліп знімала українська студія 2332 Films у колаборації з англійською Pulse Films UK. Зі всією знімальною групою працював психолог-криміналіст, який вчив поводитись з арештантами.

І цей кліп – напевно, один із найважливіших цього року, який зняли в Україні. Особливої сили кліпу додає текст на початку та в кінці, який належить одному з арештантів.

Slenderbodies – Arrival (кліп)

Editors – Frankenstein

Кількість переглядів: ≈ 378 тисяч

Британський рок-гурт Editors у 2019 році зняв у Києві кліп на пісню Frankenstein. За сюжетом, головний герой намагається викопати з могили і повернути до життя померлих співачок на ім’я Baeonse і Sailor Twyft.

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Локаціями для зйомок стали проспект Перемоги, Національний цирк, Осокорки, майданчик одного з супермаркетів, а також салон столичної маршрутки.

Editors – Frankenstein (кліп)

DJ Shadow – Rocket Fuel feat. De La Soul

Кількість переглядів: ≈ 309 тисяч

Кліп американця DJ Shadow на пісню Rocket Fuel – ще одна робота української продакшн-студії Radioaktive Film, локація для зйомок – павільйон під Києвом, тож знайомих пейзажів чи краєвидів – тут годі й шукати.

Control room спеціально побудували в офісі під Києвом, а щоб створити космічну поверхню Місяця, змішували пісок з цементом. Вийшло дуже переконливо та атмосферно!

DJ Shadow – Rocket Fuel feat. De La Soul (кліп)