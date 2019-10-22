Клітинка, міді та анімалістичний принт: Кендалл Дженнер показує, що одягати цієї осені

Американська модель та зірка соціальних мереж Кендалл Дженнер як ніхто інша знає, що варто одягати у новому сезоні. Цього разу вона показала кілька стильних образів у фотосесії для американського Vogue.

Відомо, що 23-річна модель знялась у фотосесії для листопадового номера журналу. Щоб продемонструвати актуальні новинки осіннього сезону, Кендалл приміряла речі преміальних марок Michael Kors, Oscar de la Renta і Max Mara, Burberry, Versace і Balmain.

Читайте також: Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні

Довгі або укорочені, квадратні або з поясом: найстильніші куртки сезону вийшли на прогулянку з Кендалл Дженнер,

– так описала нову фотосесію редакція Vogue.

Автором надихаючих знімків став Деніел Джексон, а сама фотозйомка відбувалась як на вулиці, так і у фотостудії. Які пальта, куртки і шуби зі штучного хутра одягати цими місяцями – дивіться у новій фотопідбірці від Vogue.



Кендалл Дженнер для Vogue / Фото: Vogue