Клітинка, міді та анімалістичний принт: Кендалл Дженнер показує, що одягати цієї осені

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Кендалл Дженнер для Vogue
Кендалл Дженнер для Vogue / Фото: Vogue

Американська модель та зірка соціальних мереж Кендалл Дженнер як ніхто інша знає, що варто одягати у новому сезоні. Цього разу вона показала кілька стильних образів у фотосесії для американського Vogue.

Відомо, що 23-річна модель знялась у фотосесії для листопадового номера журналу. Щоб продемонструвати актуальні новинки осіннього сезону, Кендалл приміряла речі преміальних марок Michael Kors, Oscar de la Renta і Max Mara, Burberry, Versace і Balmain.

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Довгі або укорочені, квадратні або з поясом: найстильніші куртки сезону вийшли на прогулянку з Кендалл Дженнер,
– так описала нову фотосесію редакція Vogue.

Автором надихаючих знімків став Деніел Джексон, а сама фотозйомка відбувалась як на вулиці, так і у фотостудії. Які пальта, куртки і шуби зі штучного хутра одягати цими місяцями – дивіться у новій фотопідбірці від Vogue.


Кендалл Дженнер для Vogue / Фото: Vogue

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Автор: Уляна Журба
Теги: Мода LifeStyle Стиль і мода Кендалл Дженнер Поради Vogue
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