Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати

Незмінна традиція кожної осені у Львові – Форумі видавців, цього року він триватиме від 18 до 22 вересня. Українські автори та видавництва традиційно мають, чим тішити своїх читачів. Тарас Прохасько, Андрій Любка, Ірена Карпа, Артем Чапай та інші презентуватимуть нові книги, які мають усі шанси стати вашими улюбленими.

Розгубитись можуть навіть поціновувачі сучукрліту із досвідом, що вже й говорити новачкам. Саме тому 24 канал зібрав для вас 12 новинок, після знайомства з якими ви станете фанатиком української літератури.

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"Так, але…", Тарас Прохасько



Тарас Прохасько "Так, але…", видавництво "Мерідіан Черновіц"

Якщо ви бодай раз читали прозу Тараса Прохаська, то ніколи не сплутаєте її з жодною іншою. Прохасько пише про прості та абсолютно звичні речі, які нас оточують, шар за шаром надаючи їм особливого змісту. Зрештою, найперше згадуємо саме роман "НепрОсті", коли говоримо про автора. Ця книга здійняла чимало хвиль у світі сучукрліту і вже укорінилася у лавах новітньої класики (до речі, є такий арт-бук, ви знали?).

"Так, але…" – не роман, а серія есеїв, чи, радше, шкіців. Збірка стала продовженням легендарної "Бо такЄ", яку Прохасько написав у 2010 році. Усі ці тексти про важливе – те, що було, що є і невідомо скільки ще буде. Тут багато деталей, які можемо бачити, проводячи очима по кімнаті. Таке ж з історіями – у новій книзі автора кожен може пережити "свою".

"У пошуках варварів", Андрій Любка



Андрій Любка "У пошуках варварів", видавництво "Мерідіан Черновіц"

Любка завжди пише про Балкани по-особливому. Якщо хочете закохатися у ці країни або ж у подорожі загалом – читайте книги і переклади автора. Повна назва нової книги – "У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани". "У пошуках варварів" – нон-фікшн: есей, який стає репортажем.

Тут не лише про історичні розколи між балканськими народами, які потрібно розуміти, а й реальний досвід подорожей місцями, про які українці поки знають так мало. Житейські розповіді, які справді затягують у себе, показують читачам сучасні Балкани зсередини. До речі, ця книга для Любки ювілейна – десята.

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"За спиною", Гаська Шиян





Гаська Шиян ​"За спиною", видавництво "Фабула"

Роман про війну, до якої ми не були готовими. У звиклий і комфортний світ героїні вривається повістка для її коханого – і змінює все. Тепер дівчина повинна вірити і чекати, але насправді чекати з фронту – важко. Вона повинна долати у собі бар’єри і оминати нові, аби її втеча від себе мала кінцевий пункт призначення.

"За спиною" підіймає пласт таких тем, про які треба говорити нам тут і зараз: військовий і моральний обов’язок, стереотипи, відчуття безпеки в сучасному світі, патріотизм, націоналізм, двомовність, ставлення до переселенців. Важлива тема цього роману – жінка, її права і свободи.

"Добрі новини з Аральського моря", Ірена Карпа



Ірена Карпа ​"Добрі новини з Аральського моря", видавництво "#Книголав"

Карпа повернулась – завжди справжня, емоційна і непередбачувана. Цю книгу авторка писала три роки, і уся вона наскрізь із реальних історій реальних жінок. На неї авторку надихнув переїзд до Парижа. Столиці прекрасної Франції у книзі справді багато, а ще – життя як воно є, зі всіма своїми інтригами та неочікуваними поворотами.

Чотирьох героїнь об’єднує українське походження, секрети з минулого та потужне бажання розпочати усе спочатку. Тільки хороших чи тільки поганих жінок тут немає, в усіх них читачки зможуть знайти себе.

"Найважливіше – наприкінці", Галина Вдовиченко



Галина Вдовиченко ​"Найважливіше – наприкінці", Видавництво Старого Лева

Ось він – довгоочікуваний новий роман Галини Вдовиченко. Він про те, чому прощати, розуміти і приймати – важливо. Між чоловіком і жінкою усе – війна, перемир’я, сподівання, віра та розчарування. За їхніми плечима – 35 іноді справді складних років і вже дорослі діти. Книга навчить не дозволити дрібницям зіпсувати усе, цінувати себе, близьких і триматися за кожну мить швидкого і непередбачуваного життя.

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"Зірка на ім’я Марія. Вибрана проза", Кость Москалець



Кость Москалець "Зірка на ім'я Марія. Вибрана проза", Видавництво Старого Лева

Це особлива магія – і поезія, і проза Москальця. Ця книга дуже концентрована – у вибране ввійшли прозові твори автора та щоденник "Келія Чайної Троянди". Ці тексти – про справжність, яку важко у собі знайти, але легко розгубити. Вони – доказ того, наскільки міцно переплетені між собою природа та людина і як важливо шукати це проростання у собі.

У прозі Москальця сомотність – не тягар, а можливість бачити і відчувати світ по-іншому. Розгортаєте – і відчуваєте запах дощу, смак яблука і світлий спокій, який попереду. Обережно, бо прочитавши тексти Москальця навіть раз, ви можете більше не бачити світ так, як раніше.

"Яблуко добрих вістей", Василь Голобородько



Василь Голобородько "Яблуко добрих вістей", видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Голобородько, якого ми не знаємо. Василь Голобородько – однин із найвідоміших українських поетів XX століття у світовому контексті. Його поезія – явище самобутнє і унікальне, вона не може залишитись в одному конкретному часі.

До цієї збірки увійшли вибрані вірші майже з усіх поетичних збірок автора. Голобородько зумів зробити значний внесок в літературний процес попри жорсткий радянський тиск та цензуру. Від 2016 року ім'я автора вплели у розважальний серіал "Слуга народу". Однак необхідно знати справжнього його володаря.

"Справа Василя Стуса", Вахтанг Кіпіані



Вахтанг Кіпіані ​"Справа Василя Стуса", видавництво "Віват"

Про Василя Стуса говорять все більше – і це, безперечно, чудова тенденція. Той, хто хоче, знаходить нові смисли у його поезії, інші – знайомляться із його постаттю перед великими екранами (як от із фільмом "Заборонений"), ще інші – точно оцінять цю книгу.

Автор ще у назві наголошує, що це – збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР, покази свідків, правда про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса. Досі усе невідоме охоронялось грифом "Секретно". До слова, це все відверто не подобається лідеру "Опозиційної платформи – за життя" і кумові Володимира Путіна Віктору Медведчукові – "адвокатові" Стуса. Він позивається на Кіпіані до суду, аби захистити "честь та гідність".

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"Ukraїner". Країна зсередини", ініціатор проєкту – Богдан Логвиненко



"Ukraїner". Країна зсередини", Видавництво Старого Лева

Це книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною у межах однойменного проєкту. Тривала вона чимало – з літа 2016 до зими 2018 року. У книзі зібрали найяскравіші моменти з мандрівок усіма історичними регіонами – від Волині до Таврії, від Слобожанщини до Поділля.

Тут надихає усе – вражаючі фото справжньої і автентичної України, історії людей та місць. Сторінки арт-буку зворушують і мотивують, показуючи місцями таку особливу, але таку цілісну і єдину Україну.

"Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена", Дмитро Томчук



Дмитро Томчук "Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена", видавництво "Наш формат"

Український бізнес – він існує. Ще й як! Звісно, дорога не дуже рівна. Але той, хто знає, де пригальмувати, а де пришвидшитись – неодмінно досягне успіху. Український бізнес формувався у жорстких умовах: на місці старих економічних зв’язків стрімко виникали нові. Школа українського бізнесу – унікальна, хоча й часто насправді безжальна.

Інвестор Дмитро Томчук ділиться власними спостереженнями, які він накопичив протягом десятків років підприємництва – від 90-х до сьогодні. Хочете змусити гроші працювати на вас? Що ж, ви на правильному шляху.

"Дивні люди", Артем Чапай



Артем Чапай "Дивні люди", "Видавництво 21"

Дивні люди – навколо нас, ми й самі почасти – дивні люди. Треба розуміти відразу – це не фантастика, швидше – трагікомедія. Сюжет такий: українські вчені відтворили за ДНК неандертальця. Він виростає в секретному інституті, замаскованому під гаражний кооператив, і лише після досягнення повноліття виходить у великий світ.

Соціальна адаптація і сприйняття іншості – ті проблеми, які відкривають перед читачем зовсім інші рівні, ніж він спершу міг сподіватися.

"Бог дивовижних людей та інших грішників", Марічка Паплаускайте



Марічка Паплаускайте "Бог дивовижних людей та інших грішників", видавництво "Човен"

Усі люди із цих історій – не святі. Вони роблять помилки – іноді фатальні. Однак усі ці історії справжні – і це викликає різні емоції, але ніколи не байдужість. Тут пастор, який рятує залежних від вулиці й наркотиків дітей у Маріуполі. Тут і науковець, який попав у руки до проросійських бойовиків. Тут навіть християнин, засуджений довіку за вбивства та зґвалтування.

Думка: Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?

"Бог дивовижних людей та інших грішників" – художній репортаж із відвертих свідчень людей, котрі говорять про Бога, не ховаючи справжніх себе.