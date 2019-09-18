Княгиня Монако підтримала українського дизайнера: що одягнула 41-річна Шарлен

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Княгиня Шарлен
Княгиня Шарлен / www.gettyimages.com

Дружина князя Монако Альбера II Шарлен, яка входить у список найстильніших титулованих осіб, приголомшила черговим ефектним виходом.

Для публічного виходу княгиня Монако одягнула яскраву мідіспідницю з колекції українського дизайнера Valery Kovalska.

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Про появу дружини князя Альбера II у вбранні українського виробника повідомила сама дизайнерка на своїй сторінці в Instagram. Княгиня Монако доповнила спідницю білою сорочкою і коричневим поясом, який зробив акцент на талії жінки.

"Королівське схвалення. Принцеса Монако Шарлен одягнула нашу максіспідницю", – йдеться у підписі до світлини.

 

Додамо, що чимало українських дизайнерів користуються популярністю серед світових зірок. До прикладу, для церемонії нагородження премією The Daily Front Row Fashion Media Awards мама мільярдера Ілона Маска Мей одягнула костюм синього кольору з колекції Valery Kovalska, який складався з асиметричного жакета з плісованою вставкою і білим бантом та штанами з білими лампасами.

У такому ж з'являлася навіть популярна епатажна співачка Cardi B.


Мей Маск у костюмі від Valery Kovalska / Getty Images


Cardi B у костюмі від Valery Kovalska

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Монако Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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