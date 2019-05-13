Княгиня Монако засвітила стильний образ: що одягнула 41-річна Шарлін на турнір з регбі

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Княгиня Шарлін з чоловіком Альбером II
Княгиня Шарлін з чоловіком Альбером II / Instagram / @european_royals_

Королівська сім'я Монако у повному складі відвідала вирішальний турнір з регбі Sainte Devote, що проходив на стадіоні Людовика в Монако. Відвідчуючи спортивний захід, княгиня Шарлін вирішила не дотримуватися королівського дрес-коду і віддала перевагу неймовірно стильному, хоч і незвичному, образу.

41-річна княгиня Шарлін, яка до одруження з Альбером II була учасником Олімпійських ігор, завжди з задоволенням складає компанію своєму чоловікові під час його офіційних візитів на міський стадіон.

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Тому на міжнародному турнірі з регбі королівське подружжя та їхні діти у повному складі засвітилися перед камерами журналістів. І, якщо князь Альбер II, одягнув класичний костюм, який обирає для більшості офіційних виходів, то його дружина Шарлін постала у доволі неформальному вбранні.

Вона одягнула бежеві штани-карго від Louis Vuitton та стильну шкіряну куртку. У такому ж вільному стилі прийшли на турнір з регбі їхні діти, близнюки Жак і Габріела, однак поверх футболки маленька принцеса накинула піджак з логотипом і надписом "Монако". Стильним аксесуаром для трьох представників королівської сім’ї слугували сонцезахисні окуляри.

Княгиня Монако з чоловіком
Княгиня Монако, Шарлін та її чоловік Альбер ІІ / Instagram / @rroyalfamilyy

Королівська сім'я Монако
Княгиня Монако, Шарлін та її чоловік Альбер ІІ / Instagram / @rroyalfamilyy

Діти княгині Монако
Діти князя Альбера ІІ та княгині Шарлін / Instagram / @rroyalfamilyy
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Монако Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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