Князь Монако Альбер ІІ відсвяткував 61-річчя з 41-річною дружиною та дітьми: милі фото

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Князь Монако Альбер ІІ і його дружина Шарлін
Князь Монако Альбер ІІ і його дружина Шарлін / Instagram/ @hshprincesscharlene

Його Величність князь Монако відзначив свій 61 день народження напередодні, 14 березня. Дружина Альбера ІІ Шарлін поділилася сімейними знімками зі святкування в соціальній мережі.

Князь Альбер ІІ відсвяткував день народження у вузькому колі: з дружиною Шарлін та дітьми Жаком та Габріелою. Княгиня опублікувала фото скромної домашньої вечірки на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Альбера ІІ показала зворушливий знімок, на якому він тримає на колінах 4-річних дітей-близнюків і задуває свічки в торті. Княгиня Шарлін на світлини не потрапила, оскільки фотографувала пам'ятний сімейний момент.

Князь Монако і його діти
Альбер ІІ з дітьми / Instagram / @hshprincesscharlene

Князь Монако
Альбер ІІ відсвяткував 61-річчя / Instagram / @hshprincesscharlene

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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