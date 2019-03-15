Князь Монако Альбер ІІ відсвяткував 61-річчя з 41-річною дружиною та дітьми: милі фото

Його Величність князь Монако відзначив свій 61 день народження напередодні, 14 березня. Дружина Альбера ІІ Шарлін поділилася сімейними знімками зі святкування в соціальній мережі.

Князь Альбер ІІ відсвяткував день народження у вузькому колі: з дружиною Шарлін та дітьми Жаком та Габріелою. Княгиня опублікувала фото скромної домашньої вечірки на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Альбера ІІ показала зворушливий знімок, на якому він тримає на колінах 4-річних дітей-близнюків і задуває свічки в торті. Княгиня Шарлін на світлини не потрапила, оскільки фотографувала пам'ятний сімейний момент.



Альбер ІІ з дітьми / Instagram / @hshprincesscharlene