Князь Монако відреагував на чутки, що він заразив принца Чарльза коронавірусом
Днями представники британської монархії заявили, що принц Чарльз інфікований коронавірусом. Після цього журналісти припустили, що недугу він підхопив після зустрічі з князем Монако. Альбер ІІ вирішив прокоментувати ситуацію.
В ефірі радіошоу RTL князь Монако спростував усі заяви британських таблоїдів. За його словами, він і справді був запрошеним гостем на благодійному заході Water Aid в Лондоні. Там Альбер ІІ зустрівся з принцом Чарльзом, однак не мав особистої бесіди з ним та сидів далеко від колеги. Окрім цього, князь наголосив, що зустріч відбулась 2 тижні тому.
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"Я був на його благодійному заході, проте ми навіть не тиснули один одному руки. До того ж я сидів на іншому кінці столу, дуже далеко від нього. Ми кивнули на знак вітання, тому я не думаю, що можна звинувачувати мене в тому, що я став причиною його зараження. У конгрес-центрі було багато інших людей, до того ж принц Чарльз продовжував виконувати свою роботу упродовж наступних кількох днів, а значить було багато інших шансів "зловити" вірус", – заявив Альбер ІІ.
Як відомо, князь Монако – перший представник європейської монархії, який оголосив, що хворий на коронавірус. Альбер ІІ звернувся до медиків, бо мав симптоми грипу. Однак тест на коронавірус дав позитивний результат. Князь одразу ж самоізолювався у палаці
"Я почуваюсь добре. Мої симптоми схожі на грип, але мені здається, що це досить легкий випадок. У мене невелика температура, не надто висока, невеликий кашель. Перші кілька днів у мене був нежить, це був перший ознака. Я відчував себе трохи розбитим, і це все. Але я повинен бути обережний, тому що переніс пневмонію кілька років тому", – розповів Альбер ІІ.
Вже за 6 днів після цього про інфікування коронавірусом розповів принц Чарльз. Він також вирішив не їхати до шпиталю та самоізолюватись в одній з кімнат палацу в Шотландії. Його дружина Камілла здала аналізи на коронавірус, та в неї не виявили недуги.
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