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Князь Монако відреагував на чутки, що він заразив принца Чарльза коронавірусом

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Князь Монако відреагував на звинувачення ЗМІ / www.insider.com

Днями представники британської монархії заявили, що принц Чарльз інфікований коронавірусом. Після цього журналісти припустили, що недугу він підхопив після зустрічі з князем Монако. Альбер ІІ вирішив прокоментувати ситуацію.

В ефірі радіошоу RTL князь Монако спростував усі заяви британських таблоїдів. За його словами, він і справді був запрошеним гостем на благодійному заході Water Aid в Лондоні. Там Альбер ІІ зустрівся з принцом Чарльзом, однак не мав особистої бесіди з ним та сидів далеко від колеги. Окрім цього, князь наголосив, що зустріч відбулась 2 тижні тому. 

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"Я був на його благодійному заході, проте ми навіть не тиснули один одному руки. До того ж я сидів на іншому кінці столу, дуже далеко від нього. Ми кивнули на знак вітання, тому я не думаю, що можна звинувачувати мене в тому, що я став причиною його зараження. У конгрес-центрі було багато інших людей, до того ж принц Чарльз продовжував виконувати свою роботу упродовж наступних кількох днів, а значить було багато інших шансів "зловити" вірус", – заявив Альбер ІІ.

Як відомо, князь Монако – перший представник європейської монархії, який оголосив, що хворий на коронавірус. Альбер ІІ звернувся до медиків, бо мав симптоми грипу. Однак тест на коронавірус дав позитивний результат. Князь одразу ж самоізолювався у палаці 

"Я почуваюсь добре. Мої симптоми схожі на грип, але мені здається, що це досить легкий випадок. У мене невелика температура, не надто висока, невеликий кашель. Перші кілька днів у мене був нежить, це був перший ознака. Я відчував себе трохи розбитим, і це все. Але я повинен бути обережний, тому що переніс пневмонію кілька років тому", – розповів Альбер ІІ. 

Вже за 6 днів після цього про інфікування коронавірусом розповів принц Чарльз. Він також вирішив не їхати до шпиталю та самоізолюватись в одній з кімнат палацу в Шотландії. Його дружина Камілла здала аналізи на коронавірус, та в неї не виявили недуги. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус Covid-19 Велика Британія Королівська сім'я Монако LifeStyle
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