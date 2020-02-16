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"Кофє нєт": Притула тонко потролив 1+1 через їхню мовну політику – відео

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Сергій Притула і "Вар'яти Шоу" потролили 1+1 через мовну позицію / facebook.com/serhiyprytula/

Відомий український телеведучий Сергій Притула потролив колег із телеканалу 1+1 через скандал із відмовою знімати фільми українською мовою.

В опублікованому на своїй фейсбук-сторінці відео Сергій Притула разом з колегами по "Вар'яти Шоу" розіграв дві ситуації. В одній із них він пожартував українською мовою, а в іншій – розіграв драму російською.

До теми: Сором і неповага, – Новосад про позицію 1+1 щодо фільмів українською мовою

Дивіться відео, як Притула тролить 1+1:

Таким чином, шоумен вирішив потролити позицію телеканалу 1+1 щодо відмови створювати мелодрами українською мовою.

Що відомо про відмову 1+1 знімати фільми українською?Продюсерка серіалів та фільмів "1+1" Олена Єремєєва заявила, що канал вирішив знімати нові комедійні серіали лише українською, а усі мелодрами, які транслюватимуть навесні – російською. Усе тому, що українська мова нібито краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко. Та й самим акторам нібито важко поки працювати українською.

Також Єремєєва говорила про складні пошуки "правильної тональності української мови, щоб глядач її адекватно сприймав". На закінчення вона додала, що україномовний кінопродукт гірше продається, аніж аналогічний на мові окупанта.

Реакція української влади на позицію 1+1

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад назвала ганьбою і неповагою до суспільства мовну позицію 1+1. Вона ввжажає соромом відмову каналу та представників кіноіндустрії знімати україномовні фільми.

Також міністерка наголосила, що заява 1+1 про складнощі зйомок фільмів державною мовою лише свідчить про меншовартість каналу.

Актуально: Мова не догодила: 1+1 вважає, що українська не підходить для мелодрам, а лише для комедій

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Автор: Емал Набі
Теги: Обшук на 1+1 Українська мова Скандал Кіно Новини LifeStyle Сергій Притула LifeStyle
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