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Кого ви бачите переможцем у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування

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Національний відбір Євробачення-2020 в Україні / UA: Суспільне мовлення

Одна з найгучніших подій року – фінал Національного відбору Євробачення в Україні – вже відбудеться цієї суботи, 22 лютого. До останнього етапу конкурсу потрапили шестеро виконавців та гуртів, тому хто з них переможе та представить Україну у Роттердамі – залежить від вас та зіркових суддів!

Після двох запеклих півфіналів відбору на Євробачення-2020 у фінал конкурсу потрапили наступні виконавці: KRUTЬ, JERRY HEIL, GO_A, DAVID AXELROD, KHAYAT і TVORCHI. Саме в такому порядку вони ще раз презентують свої виступи у фіналі та позмагаються за перемогу, щоб поїхати у Роттердам, Нідерланди, вже цього травня.

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Виступи виконавців оцінюватимуть такі зіркові судді, як Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов. Саме їм належатиме 50% голосів за фаворитів. Інші 50% результату залежатимуть від глядачів, але в разі суперечливих ситуацій більшу вагу матимуть голоси прихильників. 

Тож за кого ви вболіватимете у фіналі Нацвідбору або ж віддасте свій голос – обирайте в нашому опитуванні.

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Опитування 24 Євробачення 2020 Євробачення
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