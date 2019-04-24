Кого визнали найкрасивішою жінкою у світі за версією People

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Дженніфер Гарнер
Дженніфер Гарнер / www.gettyimages.com

Колишню дружину Бена Аффлека Дженніфер Гарнер, яка є успішною акторкою, продюсером а також мамою трьох дітей, було визнано найкрасивішою жінкою в світі за версією популярного журналу People.

Відтак Гарнер прикрасила обкладинку нового випуску глянцю. Про це пише на сайті видання People.

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В інтерв'ю Дженніфер відверто зізналася, що в дитинстві не вважала себе красивою і не чула компліментів стосовно зовнішності від батьків. Також акторка розповіла, що найчастіше вона одягається просто та комфортно, надаючи перевагу джинсам і кросівкам. За її словами, після урочистих заходів діти просять змити косметику та переодягнутися. 

"І я вважаю це компліментом. Вони просто хочуть бачити в мені маму", – додала вона.

До слова, також у список найкрасивіших потрапили акторки Пріянка Чопра, Брі Ларсон, Каміла Кабельо та інші.

Дженніфер Гарнер
Дженніфер Гарнер / People

 

Хто така Дженніфер Гарнер?Американська акторка, яка відома за роллю в серіалі "Шпигунка", а також за фільмами "Електра", "Джуно", "З 13 в 30". Вона виховує трьох дітей: 13-річна Вайолет, 10-річна Серафіна і семирічний син Семюел, яких народила від Бена Аффлека. З актором Дженніфер розійшлася в 2015 році. Офіційно розлучення було оформлене в листопаді 2018 року.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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