Кого з дизайнерів Єлизавета ІІ нагородила королівською відзнакою: цікаві деталі

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Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Колаж: 24 канал

За традицією напередодні Нового року монарх Британії проводить урочисту вечірку в Букінгемському палаці, на якій нагороджує представників фешн-індустрії. Цього річ вона удостоїла почесною відзнакою екс-креативного дизайнера улюбленого бренду Меган Маркл.

До завершення поточного року королева Єлизавета ІІ традиційно оголошує почесний список діячів модної галузі та мистецтва. Цьогоріч його очолив знаменитий британський дизайнер, який 17 років креативив над створенням вбрань бренду Burberry.

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Одним з лауреатів, який удостоївся нагороди від Її Величності, став Крістофер Бейлі, який покинув пост креативного дизайнера британської марки цього року. До слова, його наступником став Ріккардо Тіші, який представ першу колекцію осінню 2018 року. Варто додати, що для Крістофера Бейлі це вже друга нагорода від королівської сім'ї. У 2009 році за свою віддану та видатну роботу в галузі моди він отримав титул магістра Ордена Британської Імперії.

Крістофер Бейлі
Крістофер Бейлі / Instagram / @prettylittleproser​

До слова, нещодавно королеву Єлизавету помітили на залізничній станції Кінгс-Лінн. Вона постала перед британцями у пальто кольору "кемел", однак особливістю стала хустка від Burberry замість традиційного капелюшка.

Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета в хустці від Burberry / Instagram / @hm.queenelizabeth

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 канал
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