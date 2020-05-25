Кохана Володимира Остапчука відверто розповіла про їхні стосунки
Днями український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук наважився представити громадськості свою нову обраницю. Нею стала Христина Горняк, яка працює нотаріусом. Дівчина дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про стосунки з коханим.
Володимир та Христина у розмові з журналістами видання Viva розповіли історію свого кохання, поділилися подробицями спільного життя. А також зізналися, чому вирішили розсекретити стосунки.
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Христина розповіла, що кохання з першого погляду у них не було. Познайомилися в серпні 2019 року, проте романтичні стосунки виникли не одразу. За словами дівчини, вони пройшли всі прекрасні поступові етапи: знайомство, дружбу, симпатію, а потім відчули кохання.
Нагадаємо, журналістам вже давно вдалося розсекретити нову обраницю Остапчука і через це точилося багато розмов в мережі. Проте Горняк каже, що негативу чи пильної уваги на свою адресу з боку прихильників не боїться.
У Володимира дуже вдячна аудиторія. Також я впевнена в собі, як в особистості, тому боятися нема чого. А в складний момент, якщо він раптом станеться, ми пообіцяли триматися за руки та підтримувати один одного,
– зазначила Христина.
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Також вона розповіла, що Володимир дуже уважний до неї та часто балує подарунками і приємними сюрпризами.
Він задаровує мене квітами, рапотово може привезти каву на роботу якщо знає, що я втомлена. Може полетіти таємно в іншу країну за милим подарунком, почувши, що я собі його пригледіла. Він прекрасний чоловік! Турботливий, уважний, комфортний в побуті, дуже веселий і позитивний. Він абсолютно не "зірковий", яким багато хто його вважає,
– поділилася дівчина Остапчука.
Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: Viva