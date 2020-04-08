Кохана Едгара Камінського опублікувала спільне фото та закликала допомагати людям

Відомий пластичний хірург Едгар Камінський не приховує, що у нього є кохана дівчина. Ольга Богата вперше опублікувала їхню спільну фотографію у своєму інстаграмі.

Колишній чоловік співачки Слави Камінської неабияк привертає до себе увагу шанувальників, адже розлучення цього подружжя для усіх було величезною несподіванкою. Тепер фанати уважно слідкують за новим життям пластичного хірурга.

Читайте також Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес перенесли весілля через коронавірус

На світлині закохані пластичний хірург Едгар Камінський та арт-директорка Ольга Богата постали в чорних захисних масках.

В підписі до фото жінка закликала усіх звернути увагу на людей, які втратили роботу через пандемію коронавірусу. Кохана Камінського зазначила, що ми можемо бути корисними навіть з мінімальними вкладеннями, достатньо лише щиро цього захотіти. За її словами, якщо ми відмовимося від однієї чашки кави, якоїсь однієї покупки, то допоможемо тим, хто в цьому має велику потребу.

"Я щиро співпереживаю сім'ям, які опинилися в дуже складному становищі і неймовірно захоплююся справжніми героями: скільки матерів всиновлюють дітей в надії їх ощасливити, скільки тих, хто не перестає боротися зі страшними недугами своїх дітей і близьких. Ви герої! Ви берете на себе непосильну відповідальність. Я щиро пишаюся, що в нашій країні є такі люди з великої літери, які не відступають від життєвих труднощів і з відвагою та непохитною вірою йдуть тільки вперед, не здаючись. У ваших серцях живе величезна любов і сила, що викликає захоплення і повагу", - написала Богата.

Обраниця Камінського у дописі зазначила, що дуже пишається своїм коханим Едгаром, його друзями і всіма людьми, які приєдналися до флешмобу #оставайсядомаяпомогу. За її словами, на сьогоднішній час перераховано 60 тисяч гривень, а допомога поступила 30 сім’ям.

Сьогодні Едгар запустив ще одну важливу акцію збору коштів для допомоги медикам #СПАСИБОМЕДИКАМЯПОМОГУ. Не залишайтеся осторонь, приєднуйтеся і допомагайте по можливості – це буде найкращий вияв любові, поваги і підтримки,

– зазначила кохана Камінського.

В коментарях шанувальники позитивно сприйняли першу світлину пари та написали схвальні відгуки.

"Завжди захоплювалася Едгаром, а тепер і вами, ви дуже легка і розумна дівчина, при цьому красуня. Дякую за можливість спостерігати і брати приклад з вашої доброти, праці, життєрадісності", "Ви молодці", "Красиво виглядаєте", "Щастя вам і кохання", – пишуть користувачі під світлиною.

Нагадаємо, Слава та Едгар Камінські розлучилися у липні 2019 року. Вже взимку Камінський на своїй сторінці опублікував світлини з відпочинку на престижному гірськолижному курорті у французьких Альпах з Ольгою Богатою.

Дівчина пластичного хірурга – арт-директорка дизайнера Жана Гріцфельдта та співвласниця його бренду. Вона часто з'являється поряд з епатажним українським дизайнером на світських заходах та червоних доріжках.