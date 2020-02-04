Кохана Едгара Камінського вперше прокоментувала стосунки: як розвивається роман пари

Після гучного розлучення та десятків викривальних зізнань експодружжя Слави та Едгара Камінського нарешті вирішило приділити час особистому майбутньому. Знаменитий пластичний хірург розплчав стосунки з Ольгою Богатою, яка наважилася вперше розповісти про роман зі своїм обранцем.

Колишнє зіркове подружжя солістки гурту "НеАнгели" та Едгара Камінського ще довго після розлучення влаштовували публічні з'ясування стосунків, приписуючи одне одному все нові й нові недоліки, які стали причиною розриву їхнього щасливого шлюбу. Проте згодом ексзакоханим все ж вдалося залишити конфлікти в минулому та розпочати життя порізно.

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І поки Слава Камінська тримає ім'я свого нового обранця в таємниці, привертаючи неабияку увагу шанувальників, Едгар відкрито заявляє про свої почуття. Разом зі своєю коханою Ольгою Богатою чоловік вже встиг відпочити на престижному гірськолижному курорті у французьких Альпах.

Після кількох спільних появ арт-директор дизайнера Жана Гріцфельдта та співвласниця його бренду наважилася публічно висловитися про свої почуття. Як запевнила Ольга у програмі "Зірковий шлях", саме пластичний хірург став ініціатором їхніх стосунків.

У моєму випадку Едгар робив все як гідний справжній чоловік. Він завойовував мене, намагався зробити все для того, щоб наші стосунки розвивалися. Тому він свого досягнув і продовжує це робити щодня,

– запевнила Ольга Богатая.

Жінка сама виховує шестирічного сина Тимура. Проте вона зізналася, що вже встигла налагодити гарні стосунки з дітьми Едгара. У шлюбі зі Славою Камінською він виховував п'ятирічного сина Леонарда та чотирирічну доньку Лауру. До слова, Ольга перебуває у чудових стосунках з ексдружиною коханого Славою, адже переконана, що повинна поважати попередній вибір Едгара й усю його родину.

У мене теж син, у нас троє діток, уявляєте? Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Тому що сім'я – це найголовніше,

– повідомила арт-директора.