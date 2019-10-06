Кохана Роналду Джорджина Родрігес похизувалася спокусливою фігурою у мінісукні: фото

25-річна аргентинська модель Джорджина Родрігес зачарувала прихильників у соціальній мережі своїми новими звабливими знімками.

Джорджина розмістила на своїй сторінці в інстаграмі гарячі фото, на яких вона позує у короткій сукні з воланами на спідниці блакитного кольору з колекції Pretty Little Thing, вартість якого складає близько 750 гривень.

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Кохана Роналду підкреслила вбранням пишні груди та ідеальну засмагу. Дівчина позує без взуття, ніби танцюючи. Протягом двох днів після публікації світлини назбирали понад 1,2 мільйона вподобань і тисячі компліментів у коментарях.

Раніше Джоджина зізнавалася, що нелегко зустрічатися з такою відомою людиною, як Кріштіану. "Але я б не стала міняти своє життя. Мої почуття до нього сильніші за будь-який тиск", – переконує 25-річна дівчина.

Додамо, Роналду і Родрігес познайомилися у 2016 році у бутику Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом. За словами моделі, це було кохання з першого погляду.



Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio



Джорджина Родрігес / Instagram / @georginagio