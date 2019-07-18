Кохана Віктора Павліка прокоментувала чутки про їхнє таємне весілля

Відколи 25-річна Катерина Реп'яхова опублікувала фото з обручкою, у мережі подейкували, що вона та Віктор Павлік таємно одружились. Всі чутки вирішила прокоментувати обраниця артиста.

У коментарі "КП в Україні" вона зізналась, що наразі з 53-річним Віктором Павліком не планує весілля. Катерина Реп'яхова, як концертний директор артиста, має чимало роботи, тому поки зосереджена тільки на цьому.

Читайте також: 25-річна дівчина Віктора Павліка публічно заявила, що буде з ним до старості

"Не знаю, звідки з'явилася ця інформація. У нашому житті не відбулися якісь зміни. Ми як працювали, так і продовжуємо працювати. У нас зараз в пріоритеті тільки робота. І все! Іншої мети поки немає", – зазначила Катерина Реп'яхова.

Чутки про таємне весілля прокотились мережею після того, як дівчина опублікувала в Instagram-Stories знімок, на якому постала з чималою каблучкою, яка виглядала, як весільний перстень. Цю інформацію одразу ж поширили вітчизняні ЗМІ. Сама Катерина Реп'яхова переконує, що просто показала свій манікюр та подякувала салону.

Насправді я просто подякувала за красивий манікюр. Тим більше на знімку я зазначила салон, в якому мені його зробили. Я поставила сердечко, що люблю цей салон,

– додала Катерина Реп'яхова.



Дівчина Віктора Павліка / Instagram / @repyahovakate

Водночас у мережі дівчина показала всі свої каблучки. Катерина Реп'яхова заявила, що обручку вона не знімає, а от інші персні – куплені нею.



Обручка, подарована Віктором Павліком / Instagram / @repyahovakate

Що відомо про новий роман Віктора Павліка?Більше двох років Віктор Павлік зустрічався з 25-річною прихильницею Катериною Реп'яховою. Пара не поспішала оголошувати про свій роман та, коли інформація просочилась у ЗМІ, артист підтвердив усі чутки. Сама Катерина зізналась, що ще у 2016 році вона отримала обручку від зіркового коханого та поки до вівтаря не планує йти.



Віктор Павлік сподобався дівчині ще в шкільні роки, коли вона з батьками їздила на відпочинок до Трускавця. Артист тоді мав виступи у місті, тому Катерина Реп'яхова була однією з тих, хто залюбки йшов на його концерти. Закінчивши університет, запальна українка з Дніпра вирішила все ж зізнатись співаку у почуттях. Сталось це у Миколаєві, під час його концерту. Після зустрічі пара тривалий час спілкувалась, а Віктор Павлік поступово знайомив рідних з новою обраницею.



Катерина не приховує, що не всі родичі були в захваті від її обранця. Вони переймались, що співак не покине свою дружину. Однак все ж це сталось і майже 2 роки Віктор Павлік з Катериною живуть в орендованій квартирі. Дівчина вже подружилась із старшими дітьми артиста, а от молодший Павло відмовляється з нею спілкуватись.