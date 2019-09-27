Коханий принцеси Беатріс оприлюднив зворушливі кадри з їхньої приватної фотосесії

Королівські весілля не завершуються – саме це вчора довела принцеса Йоркська Беатріс, яка оголосила про заручини зі своїм обранцем Едоардо Мапеллі Моцці.

34-річний італієць вже оприлюднив на власній сторінці в інстаграмі декілька чуттєвих світлин з коханою, автором яких став фотографом Міссан Гарріман в Роял-лодж у Віндзорі. На чорно-білих світлинах щаслива пара обіймає одне одного, цілується та тішиться щасливій події.

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"Ти ніколи не будеш одна, моя кохана, моє серце – твій дім. Рука в руку, сьогодні, завтра і назавжди!", – написав під кадрами коханий принцеси.



Нові фотографії принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці / Фото: Міссана Гаррімана

Якщо фотографії, якими сповістили світ про весілля, були більш офіційними, то на цих кадрах пара постала такою, якою вона є у стосунках – щирою, безпосередньою і трішки кумедною. Варто додати, що для "неофіційної" зйомки принцеса Беатріс одягнула менш святкову сукню, ніж на фотографіях із заручин, а на її руці ще не виднілось розкішне заручальне кільце з діамантами.



Принцеса Беатріс одружується / Фото: принцеси Євгенії

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Що відомо про стосунки принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі?Після церемонії одруження принцеси Євгенії та її нареченого – підприємця Джека Бруксбенка, королівська сім'я та журналісти не могли дочекатись, коли ж принцеса Беатріс зустріне свого обранця. Вже у березі 2019 року вона з'явилась на публіці в компанії італійця Едоардо, з яким офіційно підтвердила стосунки. Сталось це на благодійному вечорі в Національній портретній галереї Лондона. Пара була знамома ще з дитинства, але зав'язала роман лише нещодавно. Відомо, що чоловік вже має 2-річного сина та одного разу освідчувався матері дитини, але згодом почав зустрічатись з принцесою Беатріс.



Весілля зарученої пари відбудеться у 2020 році, найімовірніше, навесні, як це було у випадку з Меган Маркл (19 травня).