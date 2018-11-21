Коханка: Оля Полякова здивувала новою ліричною піснею

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Оля Полякова
Оля Полякова / www.instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова презентувала свіжу ліричну композицію, яка називається "Любовница".

Прем'єра пісні відбулася у Києві під час концерту "Королева ночі", а 19 листопада композиція з'явилася на офіційному YouTube-каналі співачки. Автором слів і музики стала Ольга Животкова.

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Пісню доповнило lyric-відео, на якому чергуються чорно-білі фото з контрастними червоними елементами.

Оля Полякова здивувала незвичним для її пісень репертуаром. У ліричній пісні йдеться про складну долю коханки – третьої зайвої, якою вона більше бути не хоче.

Оля Полякова — Любовница: дивіться відео

 

Теги: Новини України Музика LifeStyle Оля Полякова
Джерело: Lifestyle
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