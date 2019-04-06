Кохання і сім'я назавжди: яке парне тату зробили Джон Ледженд і Кріссі Тейген – фото

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Кріссі Тейген і Джон Ледженд
Кріссі Тейген і Джон Ледженд / www.gettyimages.com

Шлюб популярної телеведучої Кріссі Тейген і співака Джон Ледженд можна назвати ідеальним. Голлівудське подружжя часто приділяє час одне одному та сім'ї, а також ніколи не приховує теплих почуттів. Як виявилося, днями закохані зробили однакові татуювання.

Про це Кріссі розповіла на своїй сторінці в Instagram та опублікувала перше фото. На ньому зображено татуювання Тейген та Ледженда у вигляді кардіограми, що фіксує імена членів родини.

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У співака на руці пише "Кріссі, Луна, Майлз", а у його дружини "Джон, Луна, Майлз".

"Друзі, не треба нами говорити, поки у вас немає тату, ми тепер крута тату-сімейка", – зазначила у підписі Кріссі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

Тейген і Ледженд вже разом понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках кліпу артиста на пісню "Stereo" в 2006 році. У 2013 пара одружилася, а в 2016 в сім'ї знаменитостей народилася дочка Луна Сімона, а згодом телеведуча народила сина в середині травня цього року.

Кріссі не приховує кохання до свого чоловіка і називає його "найкращий батько, трудоголік, найкращий коханий, найкращий друг".

Кріссі Тейген і Джон Ледженд
Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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