Кохання і сім'я назавжди: яке парне тату зробили Джон Ледженд і Кріссі Тейген – фото

Шлюб популярної телеведучої Кріссі Тейген і співака Джон Ледженд можна назвати ідеальним. Голлівудське подружжя часто приділяє час одне одному та сім'ї, а також ніколи не приховує теплих почуттів. Як виявилося, днями закохані зробили однакові татуювання.

Про це Кріссі розповіла на своїй сторінці в Instagram та опублікувала перше фото. На ньому зображено татуювання Тейген та Ледженда у вигляді кардіограми, що фіксує імена членів родини.

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У співака на руці пише "Кріссі, Луна, Майлз", а у його дружини "Джон, Луна, Майлз".

"Друзі, не треба нами говорити, поки у вас немає тату, ми тепер крута тату-сімейка", – зазначила у підписі Кріссі.

Тейген і Ледженд вже разом понад 10 років. Вони познайомилися на зйомках кліпу артиста на пісню "Stereo" в 2006 році. У 2013 пара одружилася, а в 2016 в сім'ї знаменитостей народилася дочка Луна Сімона, а згодом телеведуча народила сина в середині травня цього року.

Кріссі не приховує кохання до свого чоловіка і називає його "найкращий батько, трудоголік, найкращий коханий, найкращий друг".



Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Getty Images