Всі кіномани звикли бачити Тома Круза у ролі безстрашного героя, який готовий захистити свою обраницю у будь-якій ситуації. Однак сам актор не такий доблесний на знімальному майданчику. Принаймні, у цьому переконує його колега Тенді Ньютон.

Акторка грала дівчину Тома Круза у фільмі "Місія нездійсненна 2". І цей досвід був для неї жахливим, про що Тенді Ньютон розповіла в інтерв'ю Vulture.

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Зйомки проходили у 2000 році, коли Том Круз завдяки шпигунській франшизі був топ-зіркою Голлівуду. Саме тому актор був надто прискіпливим до кожної сцени, особливо, якщо в ній грав не сам, а його колеги по стрічці. Такий тиск і надмірну вимогливість Тенді Ньютон називає жахіттям.

Я була наляканою. Він завжди домінував над людьми, хоч і дуже старався бути хорошим. Але цей тиск, це було жахіття. Він багато на себе бере,

– розповіла Тенді Ньютон.



Том Круз і Тенді Ньютон у фільмі "Місія нездійсненна 2" / Фото WallPaper

Акторка згадала найжахливіший момент співпраці з Томом Крузом. Мова йшла про сцену на балконі, коли Тенді Ньютон мала більший діалог, аніж її прискіпливий колега. Це настільки обурило Тома Круза, що він просто посеред зйомок наполегливо давав поради щодо гри та пропонував режисеру внести зміни у сценарій.

"Том був незадоволений тим, що я робила, бо у мене були гостріші репліки. І він був настільки розчарований необхідністю пояснювати і пояснювати мені, як треба говорити: "Дозвольте мені просто це зробити. Давайте просто репетирувати на камеру", – згадала акторка.

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Та наступного дня після цькувань Тенді Ньютон отримала дзвінок від колеги. Однак Том Круз і не думав вибачатись через свою поведінку, а повідомив, що сцену потрібно перезняти, бо все вийшло не дуже переконливо. Подолати страх і булінг акторці допомогли поради друга, тому Тенді Ньютон прийшла на зйомки впевненою, що завдяки своєму таланту отримала цю роль.

"Коли ми повторно знімали сцену, я увійшла туди і просто показала все, на що здатна. Я зрозуміла, чого він хотів. Він просто хотів альфа-самицю. І я зробила все, що могла. Це не найкращий спосіб отримати хороші кадри", – додала вона.

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"Місія нездійсненна 2" вийшла у прокат у 2000 році та наробила чимало галасу. Проєкт із Томом Крузом настільки сподобався глядачам, що його вирішили не закривати. Наразі у Великій Британії тривають зйомки 7 частини франшизи, яка вийде на великий екран вже у 2021 році.