Минулого року День батька в Україні запровадили державним святом. Відзначають свято традиційно у третю неділю червня, як і в більшості країн світу. У 2020 році цей день випадає на 21 червня. День батька – це свято для всіх татусів, яким поталанило стати батьками.

В Україні свято було затверджене з метою створення і розвитку сприятливих умов зі зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у виховному процесі дітей, а також сприяння популяризації сімейного способу життя, формування відповідального батьківства та материнства.

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Історія свята

Вперше День батька відзначили в 1909 році в США, втім національним це свято стало лише у 1966 році. Тоді президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним Днем батька.

Ініціаторкою свята у 1909 році стала жінка на ім’я Сонора, яка в церкві під час служби подумала про свого батька Вільяма Джексона Смарта, який виховував її та ще п’ятьох дітей після смерті матері. Її батько був ветераном громадянської війни, сім’я мешкала на фермі в Арканзасі.

Вона хотіла, аби батько знав, яка він особлива людина для неї, тож запровадженням свята хотіла висловити йому всю свою вдячність та любов за все, що він для неї зробив. Тоді жінка пішла до міськради, аби запровадити це свято. Місцева влада схвалила цю ідею, але національним це свято стало лише у 1966 році.

Сьогодні День батька святкують у близько 40 країнах світу, таких як: США, Канада, Південна Африканська Республіка (ПАР), Японія, Франція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Серед багатьох країн День батька в різні дати святкує Грузія – 3 жовтня, Італія та країни Піренейського півострова – 19 березня, Південна Корея – 8 травня. У Польщі День батька святкують 23 червня.



Історія та традиції святкування Дня батька

Традиції свята

В Україні, як і в багатьох інших країнах, в цей день веселяться, влаштовують свято, виїжджають на пікніки, або ж просто проводять цей день в затишному, сімейному колі. Діти дарують татусям подарунки та вітають їх щирими словами, аби висловити свою любов.

В деяких країнах в День батька заведено носити троянди. Червоні – якщо батько живий, білі – в пам’ять про покійного. У багатьох державах влаштовуються всілякі заходи і виділяються кошти, які направляють на підтримку незабезпечених батьків-одинаків.