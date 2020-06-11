Раніше зазначали, що відкриття концертних майданчиків, кінотеатрів та театрів відбудеться лише на 4-5 етапах виходу з карантину. Тепер визначили, що кінотеатри почнуть приймати глядачів з 2 липня.

Про відновлення роботи кінотеатрів розповів український політик та кінопродюсер Павло Сушко. Він опублікував на особистому акаунті в телеграмі відповідний допис.

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Що відомо про відновлення роботи кінотеатрів?

Сушко зазначив, що була проведена спільна зустріч з очільником МОЗ – Максимом Степановим, Міністром культури та інформаційної політики – Олександром Ткаченком та представниками українських кінотеатрів. Під час бесіди обговорили умови відкриття залів для глядачів.

Відомо, що Кабінет Міністрів у черговому етапі послаблення карантину визначив дату відкриття кінотеатрів – 10 червня. Проте вони не були готові відкритися цього числа, адже немає достатньо стрічок для прокату. Тому до липня усі кінозали все ще будуть зачиненими.

За умови відкриття необхідно залучити до роботи одразу увесь персонал та технічне забезпечення. Усе це передбачає велику кількість витрат. У результаті робота кінотеатрів буде збитковою тоді, коли індустрія потерпає від кризи, спричиненої пандемією COVID-19 та карантину.

Павло Миколайович зазначив, що це питання вдалося підняти в МОЗ. Представники кіносфери надали свої пропозиції щодо поступового запуску роботи кінотеатрів. Попередньо визначили, що вже з 2 липня вони зможуть приймати глядачів.

Звісно, що ситуація залежатиме від перебігу пандемії коронавірусу в Україні та зменшення динаміки її поширення.

Зазначимо, станом на 11 червня в Україні зафіксували 29 070 випадків коронавірусної хвороби. Від інфікування померли 854 людини. Вдалося одужати 13 141 пацієнту.