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Чистий Четвер 2020: історія та дата свята в Україні

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Чистий четвер 2020: історія свята / Фото з відкритих джерел

Великодній четвер або як його називають в народі – Чистий четвер, припадає на сьомий тиждень Великого посту. Відзначають цей день у четвер – за три дні до Великодня. У 2020 році свято припадає на 16 квітня.

У Чистий четвер українці прибирають свої оселі та готують їх до Світлого Воскресіння Христового. В цей день заведено мити підлогу, вікна, витирати пил та робити генеральне прибирання у всіх кімнатах. За прикметами, саме в Чистий четвер мешканці будинку позбавляються від негативу.

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Цього дня людям рекомендовано митися і купатися, аби очистити своє тіло від гріхів. Після прибирання, рекомендується провести цей день у спокої та тиші, готуючи своє тіло та душу до великого християнського свята. 


Чистий четвер 2020

Також заведено в Чистий четвер готувати великодні страви, але їсти їх суворо заборонено аж до самого Воскресіння Христового. 

В народі є прикмета на Чистий четвер тричі рахувати гроші: зранку – до сходу сонця, в обід та увечері – після заходу сонця. Як свідчать перекази, таке дійство зможе притягнути у ваше життя достаток. 

Історія свята

У великодній четвер християни згадують чотири події: Таємну вечерю, обмивання Христом ніг учням, молитву Христа в Гефсиманському саду і зраду Іуди.

Чистий четвер – це один з днів останнього Страсного тижня. За біблійним переказом, за три дні до своєї смерті Христос зібрав 12 апостолів на Таємну вечерю. У своїх навчаннях Спаситель стверджував, що кожна людина повинна вести смиренний образ життя і любити свого ближнього. Тому того ж вечора Ісус омивав ноги своїх братів і куштував з ними хліб і вино.

Під час Таємної вечері Ісус сказав, що хтось із його учнів зрадить його, втім хто це буде – не сказав. В ніч на п'ятницю Іуда Іскаріот продав Сина Господнього ворогам за 30 срібних монет.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Великдень Релігія Традиції
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