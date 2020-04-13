Чистий Четвер 2020: історія та дата свята в Україні
Великодній четвер або як його називають в народі – Чистий четвер, припадає на сьомий тиждень Великого посту. Відзначають цей день у четвер – за три дні до Великодня. У 2020 році свято припадає на 16 квітня.
У Чистий четвер українці прибирають свої оселі та готують їх до Світлого Воскресіння Христового. В цей день заведено мити підлогу, вікна, витирати пил та робити генеральне прибирання у всіх кімнатах. За прикметами, саме в Чистий четвер мешканці будинку позбавляються від негативу.
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Цього дня людям рекомендовано митися і купатися, аби очистити своє тіло від гріхів. Після прибирання, рекомендується провести цей день у спокої та тиші, готуючи своє тіло та душу до великого християнського свята.
Чистий четвер 2020
Також заведено в Чистий четвер готувати великодні страви, але їсти їх суворо заборонено аж до самого Воскресіння Христового.
В народі є прикмета на Чистий четвер тричі рахувати гроші: зранку – до сходу сонця, в обід та увечері – після заходу сонця. Як свідчать перекази, таке дійство зможе притягнути у ваше життя достаток.
Історія свята
Чистий четвер – це один з днів останнього Страсного тижня. За біблійним переказом, за три дні до своєї смерті Христос зібрав 12 апостолів на Таємну вечерю. У своїх навчаннях Спаситель стверджував, що кожна людина повинна вести смиренний образ життя і любити свого ближнього. Тому того ж вечора Ісус омивав ноги своїх братів і куштував з ними хліб і вино.
Під час Таємної вечері Ісус сказав, що хтось із його учнів зрадить його, втім хто це буде – не сказав. В ніч на п'ятницю Іуда Іскаріот продав Сина Господнього ворогам за 30 срібних монет.
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