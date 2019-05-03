День матері в Україні: коли відзначають у 2019 році

День матері щорічно в Україні відзначають у другу неділю травня, 12 травня. Це свято не є офіційним, відтак додаткового вихідного дня щодо нього не передбачається. Цього дня діти вітають своїм матусь словами вдячності та любові, нагадуючи їм, яку важливу роль мама відіграє у їхньому житті.

Історія свята

У 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. Дівчина писала листи до державних установ та видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

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Відтак, її старання увінчалися успіхом, адже у 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. З покоління в покоління мама – найголовніша людина для своїх дітей.

Безперечно, День матері – одне з найзворушливіших свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде неабияк любити незважаючи ні на що.

Історія свята в Україні

Серед української громади День матері вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Вже через рік це свято відзначалося у Львові. Ініціатором урочистостей була редакторка тижневика "Жіноча доля" Олена Кисілевська.

У 1929 році Спілка українок зініціювала впровадження цього свята на Тернопільщині. Через 10 років радянська влада заборонила це свято. 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері відзначається щорічно у другу неділю травня.

Традиції у світі

У багатьох країнах світу День Матері відзначають в різні дні. Часто воно приурочене до релігійних свят, присвячених Богородиці – Благовіщенню, Успінню, Непорочному зачаттю, Покрові.

Розрізняються і традиції святкування. У США та Австралії в День матері до одягу прикріплюють квітку гвоздики. Причому, колір квітки важливий: гвоздику будь-якого кольору, крім білого, носить той, чия мати жива, а білу квітку– той, чиєї матері вже немає в живих. Незважаючи на відмінності в культурах і традиціях, у всіх країнах світу в День матері прийнято дякувати матусям і тішити їх увагою та подарунками.

Наприклад, у Мексиці на День матері у церквах на католицьких месах обов'язково виконують особливу пісню: "Las mañanitas", після чого влаштовують святкові обіди. В Австрії у другу неділю травня в усіх ресторанах з'являється спеціальне меню для мам.

Традиції Дня матері в Україні

В Україні цього дня діти традиційно дарують квіти, цукерки, листівки, вироби зроблені своїми руками і присвячують матерям вірші чи пісні. Квіти, невеликі милі подарунки, листівки та побажання – все це стало атрибутами святкування Дня матері в Україні.

Доволі часто можна побачити, як чоловік вітає з цим святом дружину, яка подарувала йому дитину. Найголовніше цього дня – це щира вдячність за життя до матері. Цього дня дарують їй свій час, увагу і турботу.