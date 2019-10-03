З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах

День вчителя у 2019 році в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня – 6 жовтня. Зазвичай, учні намагаються якнайкраще привітати своїх вчителів у школах, а оскільки неділя вихідний, то вітають в п'ятницю, що їй передує.

Школярі висловлюють свою подяку за працю, знання і турботу. У школах діти дарують вчителям квіти, влаштовують сценки або малюють стінгазети. Працівникам освіти завжди приємно отримувати привітання із Днем вчителя, підберіть для ваших наставників лише найщиріші і найтепліші слова.

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Навіть якщо ви вже давно закінчили школу, не забудьте привітати в День учителя своїх улюблених викладачів теплими словами. Їм це буде дуже приємно, адже вчителі пам'ятають своїх шкільних "дітей" і через багато років.

Привітання з Днем вчителя

Привітання з Днем вчителя у прозі

Ви вчитель, який незважаючи ні на що, вважає своїм обов'язком навчати дітей: передавати свій досвід і давати їм цікаві й корисні знання. Вас люблять і цінують Ваші учні тому, що Ви вчитель з великої літери. Зі святом Вас і творчих успіхів!

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Вам довіряють найцінніше – дітей, Ви любите їх і навчаєте необхідних знань. Ваша професія нелегка, але в ній все Ваше життя і щастя. Дякую Вам за те, що Ви наш учитель. Успіхів Вам і багато-багато радості. З Днем вчителя!



Красиві привітання з Днем вчителя у прозі

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Дорогі вчителі! Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довголіття. Від імені ваших учнів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам'ятайте, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток!

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.

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Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бажаю знаходити спільну мову з кожним із учнів, бажаю давати дітям все більше і більше знання з кожним уроком, бажаю становитися більш щасливою людиною з кожним новим днем. Душевного Вам спокою, світлої надії, домашнього затишку та добробуту.

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Дорогі вчителі! Від щирого серця дякуємо вам за знання, які ви щедро дарували нам протягом довгих років. Ви – справжні майстри своєї справи, які вкладають частинку душі в учнів. Своєю любов’ю до знань і розвитку ви змогли зробити працьовитими найслабших і ледачих учнів. Бажаємо вам фінансового благополуччя, якомога більше радості в житті, талановитих і працездатних учнів, які подарують вам позитивні емоції і віру в майбутнє.



Щирі привітання з Днем вчителя українською мовою

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Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя!

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Вітаю зі святом Дня вчителя! Ви – світлі й талановиті люди. Ваша мудрість і знання – запорука успішного виховання наших дітей. Вірю, що добро, яким ви огортаєте серця учнів, повернеться до вас сторицею. Бажаю зберігати оптимізм і надії, мати здоров'я і терпіння, достаток і щастя!

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Привітання з Днем вчителя у віршах

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

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За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках –

Звеличимо в піснях –

Високу працю педагога.



З Днем вчителя! – привітання у прозі та віршах

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Як різні діти є у школі,

Так кольори ось цих троянд.

І ви до кожного з любов'ю

Звертаєтесь:"Мій рідний клас!".

А жовтень пензлем вже малює

Всі барви осені "горять",

А Ваші душі не черствіють

Хоч інколи в очах "іскри горять".

Тож дай здоров'ячка Вам, Боже,

Слухняних, добрих діточок,

Бо в свято згадувати негоже

Наших дитячих помилок!

Зі святом, Вас!