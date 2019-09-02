День вчителя 2019: дата та традиції святкування

День вчителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році професійне свято працівників сфери освіти відзначають 6 жовтня.

Коли святкують День вчителя в Україна та світі?

Професія педагога одна з найбільш складних і відповідальних, але разом з цим, і вдячних. Учитель вкладає всю душу в учнів і є провідником у світ нових знань. Нелегка праця викладача гідна великої поваги.

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Всесвітній день вчителя відзначають відносно недавно, якщо врахувати, що вчитель – одна з найдавніших професій у світі. Свято було започатковане в 1994 році, завдяки ЮНЕСКО і Міжнародній організації праці. До речі, варто відзначити, що події, які були історичною передумовою для створення такого свята, як Всесвітній день вчителя, трапилися ще в 1966 році. У Парижі на Спеціальній міжурядовій конференції було підписано документ про соціальний статус вчителів.



День вчителя в Україні святкують в першу неділю жовтня

Всесвітній день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня. Лише в Україні та деяких країнах пострадянського простору це свято має "плаваючу" дату. В Україні День вчителя традиційно відзначають в першу неділю жовтня, у 2018 році – це 7 жовтня.

Як святкують День вчителя?

За довгу історію склалося безліч традицій святкування Дня вчителя. Зазвичай у цей день учні намагаються якнайкраще привітати свої вчителів у школах, а оскільки неділя вихідний, то вітають в п’ятницю, що їй передує. Школярі висловлюють свою подяку за працю, знання і турботу. У школах діти дарують вчителям квіти, влаштовують сценки або малюють стінгазети.

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Доброю традицією стало проведення Дня самоврядування. У п'ятницю перед святом старшокласники дають вчителям відпочити і самі проводять уроки. Серед школярів вибирають директора, який стежить за дисципліною, і викладачів для кожного предмету.



Традиції святкування Дня вчителя в Україні

Навчальний день у багатьох школах скорочений, і після закінчення уроків викладачів запрошують на концерт, присвячений Дню вчителя. Діти співають пісні, приміряють на себе роль педагогів на сцені в жартівливих постановках, вітають улюблених вчителів і дарують квіти.

Навіть якщо ви вже давно закінчили школу, не забудьте привітати в День учителя своїх улюблених викладачів теплими словами. Їм це буде дуже приємно, адже вчителі пам'ятають своїх шкільних "дітей" і через багато років.