Коли фанатам слід очікувати продовження фільму "Капітан Марвел"

Відома кінострічка студії Marvel "Капітан Марвел", що стала четвертою за сумою касових зборів у 2019 році, отримає продовження. Фільм про жіночого персонажа-супергероя вийде на телеекрани у 2022 році.

Про це заявили у популярному американському виданні The Hollywood Reporter. Наразі кіностудія Marvel вже почала виробництво продовження "Капітана Марвела".

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Що цікаво, Анна Боден і Раян Флек більше не сядуть у крісла режисерів, відтак для другої частини фільму шукатимуть нового режисера. І зі слів інсайдерів видання, нею може стати жінка. Сценарієм займеться Меган МакДоннелл, яка вже працює над серіалом "Ванда/Віжн" за коміксами Marvel, що вийде навесні 2021 року.

Щодо хронології другого "Капітана Марвела", то відомо, що події відбуватимуться не у 90-ті роки, як в оригінальній картині, а в наші дні. В головній ролі стрічки залишиться виконавиця Капітана Марвела Брі Ларсон.

Які враження по собі залишив перегляд першої частини "Капітан Марвел" у березні 2010 року – читайте у нашій рецензії.