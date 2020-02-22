"Коли ховають молодих": Alyona Alyona присвятила пісню 15-річному Дані Дідіку

Українська реперка Alyona Alyona презентувала новий трек "Коли ховають молодих", який вже встиг розчулити мережу. Артистка зізналась, що на написання пісні його надихнула історія 15-річного Дані Дідіка, який загинув під час мирної ходи в Харкові.

Трагедія сталась 22 лютого 2015 року, коли у центрі Харкова відзначали роковини Революції Гідності. Під час ходи Данило Дідік був у числі активістів, які "тримали у колоні периметр": хлопці охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. На чолі колони вибухнув боєприпас, який забрав життя чотирьох людей. Наймолодшим з них був 15-річний Данило Дідік. Наразі його іменем називають турніри та школи, а відомі музиканти створили проєкт у пам'ять про героїчного українського підлітка. Долучилась і реперка Alyona Alyona.

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Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек, присвячений пам’яті юного 15-річного хлопця Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові, в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато у своєму житті бачила втрат та поховань. І найболючіші серед них – похорони молоді,

– поділилась Alyona Alyona.

У день 5-их роковин трагедії співачка презентувала особливу пісню з назвою "Коли ховають молодих". Alyona Alyona присвятила її Дані Дідіку та всім, хто пішов з життя у юному віці.

"Трек "Коли ховають молодих" – це "ода пам’яті" всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня – згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано", – додала вона.

Слухайте нову пісню Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": аудіо

Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": текст пісні

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя – відбиток із літер на муці

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя – відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гавайях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо замирає

Вони сягли небес і тепер їх вже не має

З собою забирають сподівання, надії матерів

А когось вдова чекає при надії у дворі

Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг

Говорити щось погане про них – гріх

Вони хотіли жити би ще, хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а отих нема ніде

Тільки літери, вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення – юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Молодих, молодих

(Молодих, молодих)

Коли ховають молодих

(Жити би ще)

Молодих, молодих

(Ховають, ховають)

Всі бажання, мрії, сподівання – в яму

На сімейнім дереві гілки – в'януть

Лінія життя має в кінці – прямо

Піднімаю очі до гори – гляну

Чергова підніжка, ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка, а слова мов дріжжі

Виростуть і стануть селами й містами

Тим словесний танець, кого нема з нами

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла – то насіння

Знаю, що нас нагинають і нас заривають

В землі нас чека новосілля

Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають

Що наші тіла – то насіння

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

С криком у грудях всесвіт затих

Коли ховають молодих