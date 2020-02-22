"Коли ховають молодих": Alyona Alyona присвятила пісню 15-річному Дані Дідіку
Українська реперка Alyona Alyona презентувала новий трек "Коли ховають молодих", який вже встиг розчулити мережу. Артистка зізналась, що на написання пісні його надихнула історія 15-річного Дані Дідіка, який загинув під час мирної ходи в Харкові.
Трагедія сталась 22 лютого 2015 року, коли у центрі Харкова відзначали роковини Революції Гідності. Під час ходи Данило Дідік був у числі активістів, які "тримали у колоні периметр": хлопці охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. На чолі колони вибухнув боєприпас, який забрав життя чотирьох людей. Наймолодшим з них був 15-річний Данило Дідік. Наразі його іменем називають турніри та школи, а відомі музиканти створили проєкт у пам'ять про героїчного українського підлітка. Долучилась і реперка Alyona Alyona.
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Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек, присвячений пам’яті юного 15-річного хлопця Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові, в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато у своєму житті бачила втрат та поховань. І найболючіші серед них – похорони молоді,
– поділилась Alyona Alyona.
У день 5-их роковин трагедії співачка презентувала особливу пісню з назвою "Коли ховають молодих". Alyona Alyona присвятила її Дані Дідіку та всім, хто пішов з життя у юному віці.
"Трек "Коли ховають молодих" – це "ода пам’яті" всім юнакам та юначкам, чиї смерті мені довелося пережити та про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня – згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано", – додала вона.
Слухайте нову пісню Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": аудіо
Alyona Alyona – "Коли ховають молодих": текст пісні
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя – відбиток із літер на муці
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя – відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гавайях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо замирає
Вони сягли небес і тепер їх вже не має
З собою забирають сподівання, надії матерів
А когось вдова чекає при надії у дворі
Маряться знайомі кроки, що ступають на поріг
Говорити щось погане про них – гріх
Вони хотіли жити би ще, хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а отих нема ніде
Тільки літери, вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення – юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Молодих, молодих
(Молодих, молодих)
Коли ховають молодих
(Жити би ще)
Молодих, молодих
(Ховають, ховають)
Всі бажання, мрії, сподівання – в яму
На сімейнім дереві гілки – в'януть
Лінія життя має в кінці – прямо
Піднімаю очі до гори – гляну
Чергова підніжка, ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка, а слова мов дріжжі
Виростуть і стануть селами й містами
Тим словесний танець, кого нема з нами
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла – то насіння
Знаю, що нас нагинають і нас заривають
В землі нас чека новосілля
Хай з нами роблять що хочуть, вони ж бо не знають
Що наші тіла – то насіння
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
С криком у грудях всесвіт затих
Коли ховають молодих