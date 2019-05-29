Коли і де відбудуться хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі: подробиці

Нещодавно герцоги Сассекські вперше стали батьками. Поки Меган Маркл не здійснює офіційних виходів, насолоджуючись проведеним часом з сином, принц Гаррі змушений виконувати королівські обов'язки. Проте шанувальники не можуть дочекатися їхнього спільного виходу і ще однієї визначної події у їхньому житті – хрещення новонародженого Арчі Харрісона, яке може відбутися наближчим часом.

Меган Маркл народила сина вранці 6 травня. Кенсінгтонський палац одразу ж повідомив про це всьому світові, а через кілька днів герцоги Сассекські разом з малюком вперше вийшли до журналістів. З того часу новоспечена матуся жодного разу не потрапляла в об'єктиви папараці, на що з нетерпінням чекають її фанати. Однак, як повідомляє видання Express, новий вихід Меган Маркл і принца Гаррі може трапитися вже незабаром. І причина для цього доволі вагома – хрещення Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора.

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Згідно з королівськими традиціями, хрестини новонароджених відбуваються на третій місяць після появи на світ. Так, діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма були охрещені саме в той період. Принц Джордж народився 22 липня 2013 року і був хрещений 23 жовтня 2013 року. Принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року і її похрестили 5 липня 2015 року, а наймолодший син герцогів Кембриджських народився 23 квітня і був хрещений 9 липня.

Прихильники підозрюють, що урочистість з нагоди хрещення малюка принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться в межах 6 липня – 6 серпня 2019 року, проте з'явилися здогадки, що це відбудеться значно швидше.

Причиною цьому може стати відпустка Єлизавети ІІ, яка розпочинається на початку літа. Зазвичай, 93-річна королева відправляється у замок Балморал, що у Шотландії, і проводить там більшу частину літа. Швидше за все, Її Величність поїде у палац після офіційного святкування дня народження, який зазвичай відзначають на початку червня. Тому хрестини можуть відбутися ще до того, як монарх відправиться на відпочинок.

Також королівський експерт Роберт Фітзуілльям дав коментар одному з британських видань, у якому зазначив, що королівські подружжя самі мають право обирати, коли хрестити дітей. Проте зазвичай це відбувається через два або три місяці після народження. Також чоловік додав, що, швидше за все, принц Гаррі та Меган Маркл хреститимуть сина у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Адже саме там був хрещений Гаррі і там вони брали шлюб.