Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята

Китайський Новий рік Чунь Цзе вважається найважливішим святом Китаю та країн Східної Азії. Попри те, що увесь світ вже живе у 2020 році, для азійських країн рік Білого Металевого Щура ще не настав. Офіційно Китайський Новий рік настане в суботу, 25 січня.

Святкування Китайського Нового року відзначається за спеціальним місячним календарем. Перший день свята припадає на другий Молодик (фаза Місяця) після зимового сонцестояння. Тож Новий 2020 рік у Китаї розпочнеться 25 січня, а завершиться 30 січня. Кожного року випадають різні дні для святкування: від 12 січня і до 19 лютого.

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Що принесе рік Білого Металевого Щура

Щур відкриває дванадцятирічний цикл східного календаря. Саме щур першим постав перед Буддою і вшанувався честі відкривати календар. На Сході він є символом багатства, чистоти, добробуту та доброчесності.



2020 рік – Білого Металевого Щура

На Сході до щурів відносяться з великою повагою та любов'ю. Коли їх бачать, то не кричать і не біжать якомога далі від них, а дивляться на гризунів з особливим трепетом.

В Китаї щур є національним героєм, адже саме він колись вперше приніс голодним китайцям рис. У багатьох східних країнах щур вважається найпопулярнішим символом багатства.

Історія свята

У побуті назву Китайського Нового року Чунь Цзе ще називають "Нянь". За легендою, це страхітливе чудовисько з рогами на голові, що жило в древньому Китаї. Увесь рік він жив на глибині моря, і лише один раз в рік випливав назовні. Напередодні Нового року він вривався в поселення, їв худобу та губив життя людей. Селяни його дуже боялися його і перед Новим роком залишали свої оселі і тікали в гори, щоб заховатися від страшного звіра.



Китайський "Нянь"

Одного разу в село прийшов немічний чоловік. Ніхто його не прийняв у свій дім, окрім однієї жінки, хоча й вона вмовляла його покинути село. Усміхнувшись, дідусь попросив дозволу залишитись в оселі на ніч, щоб вигнати Няня з села назавжди.

Коли опівночі Нянь наблизився до будинку в якому горів вогонь, а двері були пофарбовані червоною фарбою – він побоявся зайти всередину. Виявляється, що він боїться полум’я, гучного шуму і червоного кольору.



Жителі Китаю прикрашають свої оселі в червоний колір

Коли всі селяни повернулися в село, дідусь розповів їм, як почати нове, щасливе життя без страхітливого чудовиська. Тож з того часу напередодні Нового року усі жителі наклеюють на свої двері червоні написи, запалюють вогні, веселяться і стараються не спати всю ніч.

Як святкують Китайський Новий рік

В перший день Китайського Нового року жителі ставлять у тарілку трохи їжі, щоб задобрити Няня. У це свято за одним столом збирається уся родина. На столі обов’язково повинні бути м’ясні, рибні, курячі страви, багато рису, а також цзяоцзи – традиційні китайські пельмені.

Китайці дуже чекають на це свято, тож святкують його увесь тиждень: ходять в гості до друзів, родичів чи сусідів. Збираючись в гості, треба подарувати господарям мандарини, адже вони є символом фінансового достатку.



Окрім мандаринів можна в гості прийти з червоним конвертом з грошима

Завершують святкування гучними феєрверками, щоб відлякати злих духів. Виглядає це все дуже видовищно: у небі виблискуюсь сотні яскравих спалахів.



Китайський Новий рік святкують дуже гучно

Свято ліхтарів

Китайський Новий рік за східною традицією святкують 15 днів після його настання. На 15-ий день відзначається традиційне свято ліхтарів. Саме цього дня був проголошений новий імператор Веньді, який наказав по всьому місту розвісити червоні ліхтарі. Відтоді кожного року усі вулиці та власні оселі жителі прикрашають червоними ліхтарями.



8 лютого – свято ліхтарів у Китаї